Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

16.09.2025
20:48
Коментари:0
Тајлер Робинсон (22) је оптужен за убиство десничарског активисте Чарлија Кирка (31), који је упуцан током скупа прошле сриједе.
Робинсон, поријеклом из Вашингтона у Јута, данас се појављује пред судом, а терети га се за тешко убиство и ометање правде.
Тужиоци су најавили да ће за Робинсона тражити смртну казну. Према наводима, 22-годишњак је након убиства наводно наредио свом цимеру да избрише "инкриминирајуће поруке" о злочину те да "шути" ако га полиција буде испитивала.
Кирк, политички активист и блиски савезник америчког предсједника Доналда Трампа, убијен је на једном од својих скупова на Универзитету Јута Вели.
Преминуо је након што је погођен метком у врат. Пуцњава је изазвала панику међу престрављеном публиком која је покушала побјећи, након чега је ФБИ покренуо опсежну потрагу.
Робинсон је ухапшен недуго након догађаја и од тада се налази у притвору без могућности кауције. Истражиоци су испитали његову родбину и провели претрес породичне куће, која се налази око 385 километара југозападно од мјеста пуцњаве, преноси Индекс.
