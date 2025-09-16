Logo

Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

16.09.2025

20:02

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин изразио је наду да ће војна вјежба оружаних снага Русије и Бјелорусије ојачати сарадњу двије земље.

Након завршетка вјежбе, Путин се састао са представницима војног и дипломатског кора.

"Желим свима да захвалим на учешћу. Надам се да вам је ово користило са професионалне тачке гледишта. Са становишта успостављања високог нивоа повјерења између наших земаља, ово је свакако корисно", рекао је Путин.

Он је додао да су посматрачи могли да виде како се руска војска усавршава на основу искуства оружаних снага у савременом оружаном сукобу, преноси ТАСС.

Путин је захвалио представницима војно-дипломатског кора и страним војним посматрачима на учешћу.

Свијет

Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

Вјежбе "Запад 2025", које проводе Оружане снаге Русије и Бјелорусије, почеле су 12. септембра и представљају завршну фазу овогодишње заједничке обуке.

Вјежбе ће обухватати практичне активности трупа на полигонима у обје земље, као и операције у Балтичком и Баренцовом мору.

Међу учесницима су и оперативне групе из војних командних органа и контингенти из Организације Споразума за колективну безбједност и Шангајкске организације за сарадњу.

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Bjelorusija

