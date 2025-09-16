Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

16.09.2025
19:59
Влада Шведске најавила је данас увођење забране коришћења мобилних телефона у свим школама и продуженим боравцима, почевши од јесени 2026. године, у циљу побољшања безбједности ученика и услова за учење.
Према најављеним мјерама, школе ће бити у обавези да прикупе телефоне од ученика на почетку дана и задрже их до завршетка наставе, а ова мјера односиће се на дјецу узраста од седам до 16 година, пренио је британски Гардијан.
Забрана је дио ширег пакета реформи које је Влада представила, а који укључује и промјене наставног плана, система оцјењивања и обуке наставника.
- Ово што данас представљамо је историјска инвестиција у образовање и највећа реформа у посљедњих 30 година - изјавила је министарка образовања и школства Симона Мохамсон.
Приједлог буџета, који ће Влада упутити парламенту наредне недјеље, предвиђа издвајање 95 милиона шведских круна (око 8,7 милиона евра) за спровођење забране 2026. године.
Иако већина школа у Шведској већ конфискује телефоне на почетку школског дана, ученици су, према наводима власти, проналазили начине да заобиђу забрану, предајући лажне телефоне или наводећи да су заборавили уређај или да је покварен.
- Ово треба да важи за све учионице у Шведској. Односи се на сваког младог човјека и није опционално - изјавила је Мохамсон.
Сличне мјере најављене су, како наводи Гардијан, и у другим европским земљама.
Данска је раније ове године одлучила да забрани мобилне телефоне у школама и продуженим боравцима на препоруку владине комисије, док је Норвешка прошле године увела минималну старосну границу од 15 година за коришћење друштвених мрежа.
У Холандији су од јануара 2024. на снази националне смјернице које препоручују забрану паметних телефона у учионицама, што су готово све школе прихватиле.
Истраживање је показало да су ученици показивали већу концентрацију, а 28 одсто школа пријавило је побољшање школских резултата, наводи Гардијан.
