Љекари прогласили пацијента мртвим, он се пробудио након пола сата

Несвакидашњи случај је забиљежен у италијанском граду Тарквинија, око 60 километара од Рима, када је 78-годишњи мушкарац “оживио” 30 минута пошто су га љекари прогласили мртвим.
Човјек је претрпио два срчана застоја, а упркос поновљеним покушајима реанимације, није давао знаке живота, па су медицинари одлучили да позову погребнике, преноси Катхимерини.
Након пола сата, пацијент је изненада отворио очи и запрепастио љекаре, медицинске сестре и родбину. Одмах је упитао где су му дјеца, након чега је враћен у болницу.
Његовао стање је касније описано као “стабилно”, а он нормално комуницира са околином.
Овај феномен је познат као Лазарев синдром, а подразумијева повратак циркулације и виталних функција након кардиоциркулаторног застоја, коме је претходила неуспјела реанимација.
Нема објашњења како настаје, док поједини стручњаци сматрају да га може изазвати сакупљање ваздуха у грудном кошу, током покушаја реанимације, или је ријеч о одложеном ефекту лијекова примијењених у оквиру медицинске помоћи.
Први случај је забиљежен 1982. године, али се као Лазарев синдром води од 1993.
До сада је евидентирано између 36 и 65 случајева, што показује да је феномен изузетно риједак.
