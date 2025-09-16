Талибани забранили интернет

16.09.2025
17:06
Коментари:0
Вођа талибана забранио је оптички интернет у авганистанској покрајини Балк да би спријечио неморал, рекао је портпарол државне администрације.
Ово је први пут да је оваква забрана уведена од када су талибани преузели власт у августу 2021. године.
Владине канцеларије, приватни сектор, јавне институције и домови у сјеверној провинцији Балк остали су без бежичног интернета. Мобилни интернет, међутим, остаје функционалан.
Хаџи Аталах Заид, портпарол покрајинске владе, рекао је да у Балку више нема кабловског интернета према налогу о "потпуној забрани" коју је објавио вођа Хибатулах Ахундзада.
"Ова мјера предузета је да би се спријечио неморал, а у земљи ће бити изграђена алтернатива за неопходне ствари", рекао је Заид агенцији АП.
Он није саопштио додатне информације, укључујући објашњење зашто је Балк изабран за забрану или да ли ће мјера бити проширена на друге покрајине.
