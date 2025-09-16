Logo

Талибани забранили интернет

16.09.2025

17:06

Талибани забранили интернет
Фото: Pixabay

Вођа талибана забранио је оптички интернет у авганистанској покрајини Балк да би спријечио неморал, рекао је портпарол државне администрације.

Ово је први пут да је оваква забрана уведена од када су талибани преузели власт у августу 2021. године.

Владине канцеларије, приватни сектор, јавне институције и домови у сјеверној провинцији Балк остали су без бежичног интернета. Мобилни интернет, међутим, остаје функционалан.

Хаџи Аталах Заид, портпарол покрајинске владе, рекао је да у Балку више нема кабловског интернета према налогу о "потпуној забрани" коју је објавио вођа Хибатулах Ахундзада.

ursula fon der lajen tanjug ap Virginia Mayo

Свијет

Када ће ЕП гласати о неповјерењу Урсули фон дер Лајен

"Ова мјера предузета је да би се спријечио неморал, а у земљи ће бити изграђена алтернатива за неопходне ствари", рекао је Заид агенцији АП.

Он није саопштио додатне информације, укључујући објашњење зашто је Балк изабран за забрану или да ли ће мјера бити проширена на друге покрајине.

