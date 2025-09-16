Logo

Чистка у Кијеву: Војска пред колапсом, генерали смијењени

16.09.2025

16:35

Украјина
Фото: Таnjug

Врховни командант украјинске војске Олександар Сирски смијенио је генерале Володимира Силенка, начелника 17. армијског корпуса, и Максима Китухина, начелника 20. корпуса, наводећи као разлог неуспјехе на фронту и недостатке у командовању трупама.

Најављене смјене прве су откако је Украјина раније ове године увела корпусни систем командовања, при чему су смјене извршене прије 15 дана.

Силенков корпус био је стациониран у Запорошкој области, гдје су украјинске снаге недавно изгубиле село Камјанске и дио Плавних на ријеци Дњепар. Китухинов корпус био је позициониран на граници Доњецке и Дњепропетровске области, гдје су руске снаге успјеле да продру, преноси Кликс.

Институт за проучавање рата (ИСW) недавно је процијенио да су руске снаге напредовале у источном дијелу Запорошке области.

У фебруару 2024. године извршена је смјена на врху украјинске војске – смјеном генерала Залужног, на чије мјесто долази дотадашњи командант копнене војске Олександар Сирски.

Заједно са смјеном у генералштабу стигле су и нове стратешке смјернице, према којима је уочена све мања ефикасност снага украјинске војске, уз низ изазова у руковођењу и командовању.

Коначно, од априла започиње процес формирања, према плану, 20 армијских корпуса, од чега је тренутно формирано 17.

Међутим, украјински генералштаб, охрабрен успјесима јединица за беспилотне системе, формира још један, укупно осми вид војске – Снаге за беспилотне системе. Поједностављено, сви оператери дронова, заједно са радионицама и пратећом инфраструктуром, остају у својим зонама, али њима више не командују регионални штабови.

