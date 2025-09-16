Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16.09.2025
Шведско тужилаштво објавило је покретање истраге о сајбер нападу који је резултирао цурењем личних података 1,5 милиона људи.
"Провајдер система је био изложен сајбер нападу током викенда 23. и 24. августа. Спроводи се прелиминарна истрага о неовлашћеном приступу рачунарским подацима и покушају изнуде", наводи се у саопштењу.
Из тужилаштва наводе да је овај сајбер напад резултирао откривањем личних података 1,5 милиона људи.
"Истрага је усмјерена на идентификацију једног или више осумњичених који стоје иза тога", додаје се у саопштењу.
Тренутно, тужилаштво нема доказа о учешћу стране земље у овом нападу.
Група позната као "Дејтакери" преузела је одговорност за напад.
