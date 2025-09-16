Logo

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16.09.2025

16:04

Коментари:

0
Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи
Фото: Pixabay

Шведско тужилаштво објавило је покретање истраге о сајбер нападу који је резултирао цурењем личних података 1,5 милиона људи.

"Провајдер система је био изложен сајбер нападу током викенда 23. и 24. августа. Спроводи се прелиминарна истрага о неовлашћеном приступу рачунарским подацима и покушају изнуде", наводи се у саопштењу.

Из тужилаштва наводе да је овај сајбер напад резултирао откривањем личних података 1,5 милиона људи.

"Истрага је усмјерена на идентификацију једног или више осумњичених који стоје иза тога", додаје се у саопштењу.

Тренутно, тужилаштво нема доказа о учешћу стране земље у овом нападу.

Група позната као "Дејтакери" преузела је одговорност за напад.

Подијели:

Тагови:

hakeri

hakerski napad

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Будимпешта јасна: Нећемо одустати

Свијет

Будимпешта јасна: Нећемо одустати

1 ч

0
Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

Свијет

Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

5 ч

0
Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

Свијет

Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

5 ч

0
Русија извела масивне нападе на Запорожје

Свијет

Масивни руски напад - Запорожје у пламену

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner