Logo

Када ће ЕП гласати о неповјерењу Урсули фон дер Лајен

16.09.2025

17:04

Коментари:

0
Када ће ЕП гласати о неповјерењу Урсули фон дер Лајен

Европски парламент ће расправљати, а затим гласати о два приједлога за изгласавање неповјерења предсједници Европске комисије Урсули фон дер Лајен током своје пленарне сједнице од 6. до 9. октобра, наводи се у интерном мејлу предсједнице парламента Роберте Мецоле, преноси "Политико".

Двије политичке групе, крајње десничарске Патриоте за Европу и Љевица – поднеле су одвојене приједлоге за изгласавање неповјерења предсједници Европске комисије у поноћ 10. септембра, што је била најранија прилика коју су могле да ураде према парламентарним правилима. Патриоте су поднијеле свој приједлог 20 секунди прије Љевице, рекла су два званичника.

Ови потези су услиједили само неколико сати након што је Фон дер Лајен одржала свој говор о стању нације у парламенту у Стразбуру, и само два мјесеца након посљедњег гласања о повјерењу њеном руководству.

Патриоте оптужују Фон дер Лајенову за недостатак транспарентности и одговорности и осудиле су трговинске споразуме Меркосура и САД. Љевица такође критикује трговинску политику Комисије, али ставља већи нагласак на оно што називају неактивношћу извршне власти ЕУ усред израелског рата у Гази.

"Вријеме дебате и гласања одлучиће лидери политичких група када буду расправљали о коначном дневном реду пленарне сједнице 1. октобра", рекла је портпаролка парламента Делфин Колард.

Највјероватнија опција је да се одржи заједничка дебата је у понедјељак, 6. октобра, а затим два одвојена гласања у четвртак, 9. октобра, према ријечима двије особе упознате са парламентарном процедуром, пише РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Урсула фон дер Лајен

Европски парламент

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кеш Пател, директор ФБИ

Свијет

Директор ФБИ о хапшењу убице Чарлија Кирка: "Ово је било кључно"

2 ч

0
Украјина

Свијет

Чистка у Кијеву: Војска пред колапсом, генерали смијењени

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

3 ч

0
Снажно невријеме захватило Словенију

Регион

Снажно невријеме захватило Словенију

3 ч

0

Више из рубрике

Кеш Пател, директор ФБИ

Свијет

Директор ФБИ о хапшењу убице Чарлија Кирка: "Ово је било кључно"

2 ч

0
Украјина

Свијет

Чистка у Кијеву: Војска пред колапсом, генерали смијењени

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

3 ч

0
Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

Свијет

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Планови рада министарстава у Влади Српске: Шта су приоритети?

19

17

Подигнута оптужница против Калина Ђорђескуа

19

15

Протест васпитача у Бањалуци: "Нису нам испуњени захтјеви, а од њих нећемо одустати"

19

12

Како је дошло до тешке несреће у Требињу?

19

07

Хаварија: Бањалука "стала" у подне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner