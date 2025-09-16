Када ће ЕП гласати о неповјерењу Урсули фон дер Лајен

16.09.2025
Европски парламент ће расправљати, а затим гласати о два приједлога за изгласавање неповјерења предсједници Европске комисије Урсули фон дер Лајен током своје пленарне сједнице од 6. до 9. октобра, наводи се у интерном мејлу предсједнице парламента Роберте Мецоле, преноси "Политико".
Двије политичке групе, крајње десничарске Патриоте за Европу и Љевица – поднеле су одвојене приједлоге за изгласавање неповјерења предсједници Европске комисије у поноћ 10. септембра, што је била најранија прилика коју су могле да ураде према парламентарним правилима. Патриоте су поднијеле свој приједлог 20 секунди прије Љевице, рекла су два званичника.
Ови потези су услиједили само неколико сати након што је Фон дер Лајен одржала свој говор о стању нације у парламенту у Стразбуру, и само два мјесеца након посљедњег гласања о повјерењу њеном руководству.
Патриоте оптужују Фон дер Лајенову за недостатак транспарентности и одговорности и осудиле су трговинске споразуме Меркосура и САД. Љевица такође критикује трговинску политику Комисије, али ставља већи нагласак на оно што називају неактивношћу извршне власти ЕУ усред израелског рата у Гази.
"Вријеме дебате и гласања одлучиће лидери политичких група када буду расправљали о коначном дневном реду пленарне сједнице 1. октобра", рекла је портпаролка парламента Делфин Колард.
Највјероватнија опција је да се одржи заједничка дебата је у понедјељак, 6. октобра, а затим два одвојена гласања у четвртак, 9. октобра, према ријечима двије особе упознате са парламентарном процедуром, пише РТ Балкан.
