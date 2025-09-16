Енди Бара долази на ''Adria sports conference'', организатори спремају изненађење

Извор:
АТВ
16.09.2025
16:34
Овог љета поново је својим потезима раздрмао фудбалско тржиште и учествовао је у реализацији неких од најзвучнијих трансфера.
Енди Бара годинама уназад слови за једног од најбољих фудбалских агената, а његова агенција "Niagara sports company" заступа бројне ведета свјетског фудбала.
Енди Бара говориће о свом пословном путу на ''Adria sports conference powered by Mozzart'' која је на програму 14. и 15. октобра у бањалучком Банском двору.
Биће то јединствена прилике, за све присутне, да из прве руке чују бројне тајне које се крију из пословних потеза који се вуку у свјетском фудбалу и који су заслужни за највеће успјехе.
Уз Ендија Бару, свој долазак на ''Adria sports conference powered by Mozzart'' потврдили су, између осталих и Остоја Мијаиловић, Мишко Ражнатовић, Владимир Грбић, Соња Васић Петровић, Един Авдић, Марко Петрак, Валентина Милетић и бројне друге личности из свијета регионалног спорта, бизниса, маркетинга и медија.
Оно најбоље, кажу, организатори, чува се за крај.
Свијет
"Велико нам је задовољство што највећа имена регионалног спорта, бизниса, медија и маркетинга стижу на премијерно издање ''Adria sports conference powered by Mozzart'' и већ сада се можемо респектабилном листом учесника. У завршним смо преговорима са још једним великаном свјетског фудбала и слободно можемо рећи да би то била највеће спортска звијезда, уз Новака Ђоковића, која је посјетила Бањалуку. Током дводневне конференције сви наши панелисти отвориће бројне теме за дискусију, откриће своје планове за будућност, али ће се присјетити и бројних прича које су их довеле до успјеха", порука је организатора ''Adria sports conference powered by Mozzart''.
Котизације су увелико по цијени од 200 КМ за регуларне котизације, док ВИП котизације износе 400 КМ, а број мјеста је ограничен.
