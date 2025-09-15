ФСС се огласио због Пиксија

15.09.2025
Стеван Стојановић послије тешког пораза од Енглеске проговорио о селектору Србије.
Директор фудбалске репрезентације Србије Стеван Стојановић коментарисао је пораз "Орлова" од Енглеске, али и напоменуо да против Албаније имају прилику да се врате на побједнички колосијек.
Подсјетимо, Србија је поражена са 5:0 од Енглеске што је био први пораз у квалификацијама за Мундијал 2026.
"Као директор репрезентације осјетио сам потребу да се обратим јавности, јер је одмах послије пораза у уторак, кренула медијска хајка на репрезентацију и селектора Драгана Стојковића. Сви смо свјесни тежине пораза против Енглеске, нико у репрезентацији не тражи изговоре. То је био болан ударац, али и јасна опомена да морамо још више да радимо, да будемо компактни и одлучни. Већ нас чека утакмица која може да одреди наш пут у квалификацијама, дуел са Албанијом. Она је од огромног значаја за наш останак у борби за друго мјесто и пласман у бараж", рекао је Стојановић.
Подсјетио је Стојановић да је бенефит од добрих игара Орлова имао и ФСС.
„Не смијемо да заборавимо да је захваљујући управо тим резултатима Фудбалски савез имао и конкретну финансијску корист. Пласмани на велика такмичења донијели су приходе који су улагани у развој фудбала широм земље, инфраструктуру и омладинске селекције. То је још један доказ да учинак А репрезентације превазилази терен и има шире позитивне ефекте на наш фудбал. Да ли смо на завршним турнирима могли боље? Свакако да јесмо и остаје жал за пропуштеним приликама. Али исто тако морамо бити реални, ми нисмо у ситуацији, као водеће европске нације, да рачунамо на огроман фонд играча и скоро двије једнако јаке поставе. Наши ресурси су ограничени и често се дешавало да снагом колектива и великом жељом надоместимо одређене кадровске проблеме“.
Директор Стојановић вјерује да ће репрезентација Србије у одлучујућем мечу за друго место против Албаније показати реакцију на пораз од Енглеске.
„У екипи имамо момке који поред играчких квалитета, посједују и изузетне људске особине, свјесни су одговорности, знаће како да се издигну послије ударца и сигуран сам да ће показати праву реакцију већ на мечу са Албанијом. Потпуно се слажем да амбиција репрезентације мора увијек да буде побједничка. Наш задатак је да обезбиједимо да тим против Албаније изађе на терен спреман, мотивисан и на највишем нивоу. На играчима је да покажу реакцију, а на нама у спортском сектору да им обезбиједимо најбоље могуће услове. Послије утакмице, наравно, слиједе анализе и извјештаји, ми вјерујемо да ће терен бити мјесто на коме ћемо дати најјачи одговор“, подвукао је Стеван Стојановић.
