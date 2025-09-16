Вандали оскрнавили православно гробље у Печују: Влада Српске обезбједиће средства за обнову

Извор:
РТРС
16.09.2025
19:51
Коментари:0
Полиција Зеничко – добојског кантона још није открила починиоце, који су срушили 60 надгробних споменика у православном гробљу у селу Печуј код Зенице. Са повратницима и зеничким свештенством девастирано гробље данас су обишли министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић и замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
Влада Републике Српске обезбиједиће средства за обнову више од 60 надгробних споменика. Поручују, да моралну одговорност због бројних примјера атака на повратнике и њихову имовину треба да сносе власти у ФБиХ.
Бригу о мјесном православном гробљу у Печују рођаци и комшије повјерили су Веселку Весићу, једном од ријетких Срба преосталих у Зеници. Каже, 1. септембра, када је посљедњи пут обилазио гробље трагова насиља није било, али је након 10 дана добио узнемирујући позив. Жене које су дошле да обиђу родитељски гроб затекле су порушене надгробне споменике, изваљене православне крстови упокојених прије стотину и више година.
Република Српска
Планови рада министарстава у Влади Српске: Шта су приоритети?
- Лоше је ово што се десило, немам ријечи, све су то хулигани, вандали. Што су то урадили није ми јасно, вјероватно, претпоставља се да неком смета то гробље. Могло би се назвати неком и политиком - прича Веселко Весић из села Осоје код Зенице.
Да ово није први атак на српску имовину и светиње указује зенички парох Марко Малеш. Али због размјера насиља и спокоја својих парохијана очекује адекватан одговор власти на овај нељудски чин.
- Наше су очи упрте у полицију, у њихову истрагу, па видјећемо шта ће дати. Прилично нам је било мирно, нисмо имали већих ексцеса, вандализма - нагласио је Марко Малеш, парох 1. парохије зеничке.
Материјална штета није ненадокнадива, али неизбјежно је питање коме сметају гробови преминулих, од којих неки потичу чак из средине 19-ог вијека, да ли је ово посљедњи чин болесне потребе затирања трагова постојања Срба на овим просторима.
Друштво
Уништено 60 крстова: Вандали у Печују оскрнавили православно гробље!
- Влада Републике Српске ће обезбједити материјална средства да помогне људима да обнове спомен обиљежја и апелујемо на институције, на одговорне који проводе истрагу да што прије дођу до починилаца. Народ је у страху, видјели сте, народ се пита шта послије овога - поручио је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
У обиласку порушених споменика придружио се и замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
- Овакав случај да се десио у Добоју, ја бих први осудио. Боли што реакција из ФБиХ постоји, али је веома тиха, као и што не реагује међународна заједница. Овакав догађај не доприноси миру и стабилности у БиХ - поручио је Гогановић.
Одговора истражних органа о овом вандализму још нема. Од полиције за сада само незванично признање да су са скровитог печујског гробља, изузели веома мало трагова који указују на починиоце.
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
04
21
59
21
55
21
50
21
39
Тренутно на програму