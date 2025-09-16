Logo

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Извор:

АТВ

16.09.2025

16:01

Коментари:

0
Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу
Фото: Facebook Željeznice Republike Srpske

Свједоци смо да несавјесни возачи у саобраћају свакодневно угрожавају, како своју, како и туђу безбједност, а најновији примјер долази из Станара.

Возач камиона, упркос спуштању полубраника, прешао је преко жељезничке пруге на путном прелазу Љеб код Станара и том приликом га поломио.

Све се догодило 12. септембра, а на снимку које су објавиле Жељезнице Републике Српске на друштвеним мрежама, види се како камион прилази путном прелазу и на кратко застаје, будући да су полубраници били подигнути. Недуго затим, возач наставља вожњу и прелази преко пруге. У том тренутку почињу да се спуштају полубраници. Након што је камион прешао преко пруге, види се да је предњи полубраник поломљен.

Убрзо се појављује мушкарац, који трчећи долази до прелаза и склања поломљену рампу с пруге.

Из Жељезница Републике Српске наведено је да је возач камиона угрозио сопствену безбједност, али и безбиједност одвијања друмског и жељезничког саобраћаја не поштујући активирану светлосну и друмску сигнализацију приликом приближавања путном прелазу.

-Лична непажња возача друмских возила, неопрезно и недозвољено кретање приликом преласка преко пруге и злонамјерно уништавање жељезничке имовине најчешћи су узроци настанка саобраћајних незгода, због чега је неопходно и даље указивати на поштовање саобраћајне сигнализације на путним прелазима.Жељезнице Републике Српске настоје и успијевају да у што краћем временском року санирају, поправе и замијене сваки, намјерно или не, поломљен и уништен полубраник или било који дио електронског уређаја осигурања, и у те сврхе улажу значајна финансијска средства – појашњавају из Жељезница РС.

Како кажу, на пругама Жељезница Републике Српске сви путни прелази обезбијеђени су у складу са законским прописима.

-Начин и ниво осигурања путног прелаза одређује се на основу категорије пута, допуштене брзине на прузи и густине друмског саобраћаја, што је дефинисано законом и прописима који уређују област жељезница. Сви заједно свједоци смо нажалост, да ни најсавременије осигуран путни прелаз не може сачувати животе, уколико не постоји одговорност и свијест сваког учесника у саобраћају, када је у питању поштовање законских и саобраћајних прописа – упозоравају из Жељезница.

Апелују на све учеснике у саобраћају и подсјећају на обавезу поштовања саобраћајних прописа и одговорно понашање приликом преласка преко пруге, чиме ће се избјећи али и смањити број незгода и удеса на путним прелазима, који могу имати трагичне последице за све учеснике у саобраћају.

-Сачувајмо животе, будимо одговорни према себи и другима. Зауставите се испред путног прелаза! Воз увијек има предност – поручују из Жељезница РС.

Подијели:

Тагови:

Željeznice Republike Srpske

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Vremenska prognoza

Друштво

Какво нас вријеме сутра очекује?

1 ч

0
Апел возачима: Измјене на ауто-путевима у Српској

Друштво

Апел возачима: Измјене на ауто-путевима у Српској

1 ч

0
Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

Друштво

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

3 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Ускоро нова правила: Без овога више нема уласка у ЕУ

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

15

59

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner