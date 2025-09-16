Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Извор:
АТВ
16.09.2025
16:01

Свједоци смо да несавјесни возачи у саобраћају свакодневно угрожавају, како своју, како и туђу безбједност, а најновији примјер долази из Станара.
Возач камиона, упркос спуштању полубраника, прешао је преко жељезничке пруге на путном прелазу Љеб код Станара и том приликом га поломио.
Све се догодило 12. септембра, а на снимку које су објавиле Жељезнице Републике Српске на друштвеним мрежама, види се како камион прилази путном прелазу и на кратко застаје, будући да су полубраници били подигнути. Недуго затим, возач наставља вожњу и прелази преко пруге. У том тренутку почињу да се спуштају полубраници. Након што је камион прешао преко пруге, види се да је предњи полубраник поломљен.
Убрзо се појављује мушкарац, који трчећи долази до прелаза и склања поломљену рампу с пруге.
Из Жељезница Републике Српске наведено је да је возач камиона угрозио сопствену безбједност, али и безбиједност одвијања друмског и жељезничког саобраћаја не поштујући активирану светлосну и друмску сигнализацију приликом приближавања путном прелазу.
-Лична непажња возача друмских возила, неопрезно и недозвољено кретање приликом преласка преко пруге и злонамјерно уништавање жељезничке имовине најчешћи су узроци настанка саобраћајних незгода, због чега је неопходно и даље указивати на поштовање саобраћајне сигнализације на путним прелазима.Жељезнице Републике Српске настоје и успијевају да у што краћем временском року санирају, поправе и замијене сваки, намјерно или не, поломљен и уништен полубраник или било који дио електронског уређаја осигурања, и у те сврхе улажу значајна финансијска средства – појашњавају из Жељезница РС.
Како кажу, на пругама Жељезница Републике Српске сви путни прелази обезбијеђени су у складу са законским прописима.
-Начин и ниво осигурања путног прелаза одређује се на основу категорије пута, допуштене брзине на прузи и густине друмског саобраћаја, што је дефинисано законом и прописима који уређују област жељезница. Сви заједно свједоци смо нажалост, да ни најсавременије осигуран путни прелаз не може сачувати животе, уколико не постоји одговорност и свијест сваког учесника у саобраћају, када је у питању поштовање законских и саобраћајних прописа – упозоравају из Жељезница.
Апелују на све учеснике у саобраћају и подсјећају на обавезу поштовања саобраћајних прописа и одговорно понашање приликом преласка преко пруге, чиме ће се избјећи али и смањити број незгода и удеса на путним прелазима, који могу имати трагичне последице за све учеснике у саобраћају.
-Сачувајмо животе, будимо одговорни према себи и другима. Зауставите се испред путног прелаза! Воз увијек има предност – поручују из Жељезница РС.
