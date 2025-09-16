Апел возачима: Измјене на ауто-путевима у Српској

Извор:
На ауто-путевима Градишка–Бањалука и Бањалука–Добој "9. јануар" доћи ће до измјене у режиму одвијања саобраћаја, због извођења радова на уређењу раздјелног појаса, најављено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".
Возачима је скренута пажња да се придржавају саобраћајне сигнализације и вожњу прилагоде условима на путу.
Рјешење о измјени издало је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, на основу захтјева извођача радова “Тамарис компани” а односи се на период 2025. и 2026. године.
У рјешењу је наведено да је извођач радова дужан да измјену режима саобраћаја спроведе постављањем прописне саобраћајне сигнализације, без угрожавања саобраћаја, у складу са Елаборатом о привременој обустави саобраћаја на ауто-путу Бањалука–Градишка и Бањалука–Добој, од септембра 2025. године -наведено је у саопштењу.
Из “Аутопутева” захвалили су возачима на разумијевању и стрпљењу.
