Апел возачима: Измјене на ауто-путевима у Српској

Извор:

СРНА

16.09.2025

14:26

Апел возачима: Измјене на ауто-путевима у Српској
Фото: АТВ

На ауто-путевима Градишка–Бањалука и Бањалука–Добој "9. јануар" доћи ће до измјене у режиму одвијања саобраћаја, због извођења радова на уређењу раздјелног појаса, најављено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".

Возачима је скренута пажња да се придржавају саобраћајне сигнализације и вожњу прилагоде условима на путу.

Рјешење о измјени издало је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, на основу захтјева извођача радова “Тамарис компани” а односи се на период 2025. и 2026. године.

У рјешењу је наведено да је извођач радова дужан да измјену режима саобраћаја спроведе постављањем прописне саобраћајне сигнализације, без угрожавања саобраћаја, у складу са Елаборатом о привременој обустави саобраћаја на ауто-путу Бањалука–Градишка и Бањалука–Добој, од септембра 2025. године -наведено је у саопштењу.

Из “Аутопутева” захвалили су возачима на разумијевању и стрпљењу.

