Планови рада министарстава у Влади Српске: Шта су приоритети?

Планови за наредних сто дана, које су министарства требало до данас да доставе у кабинет премијера, откривају приоритете и најављују поља на којима се очекују брзи потези Владе.
Уређење законског оквира из области трговине и туризма, израда централног информационог система туризма Републике Српске до краја године – у фокусу су надлежног Министарства. Још један од приоритета Министарства трговине и туризма јесте ограничење трговачких маржи.
"Ви знате да смо имали Нацрт Закона о потрошачима, прошли смо и јавну расправу и ускоро ће се наћи тај Закон и пред посланицима. Исто тако и два Закона из области туризма који ће се наћи пред Народним посланицима у форми Нацрта, Закон о туризму и Закон о угоститељству. Али наравно оно што нас тишти све су цијене. Ми већ за сутра имамо заказан састанак са трговачким ланцима, то није нешто што се не дешава често", каже Денис Шулић, министар трговине и туризма.
Управљање водама, отпадом, заштита природе, квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија, одрживости управљања ресурсима, те управљање животном средином, области су којим ће се бавити Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију. Кључна активност јесте оспоравање намјера Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на Трговској гори.
"Оно што је битно поред ове информације која ће се наћи на НСРС је то што очекујемо већ почетком наредном мјесеца састанак у секретаријату ЕСПО конвенције гдје ћемо предочити наше ставове, налазе, чињенице зашто Хрватска нема право, не треба и не смије на Черкезовцу да сагради објекат таквог типа и наравно све то достављамо правној кући из Француске која нас заступа односно БиХ у том смислу", каже Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Други ребаланс буџета – у фокусу је Министарства финансија. У плану је и израда стратешких докумената - Програм економских реформи и Стратегија управљања јавним финансијама. У активностима и мјерама прослијеђеним Кабинету предсједника Владе, Министарство финансија планира и израду буџета Српске за наредну годину.
Рок за реализацију Програма економских реформи Српске за период 2026-2028. година је четврти квартал ове године. У плану је Стратегија управљања јавним финансијама Републике Српске за период 2026-2030. године с циљем наставка јачања правног и институционалног оквира за планирање, координацију и реализацију међусобно повезаних планираних реформских активности у области јавних финансија у складу са међународним стандардима и обавезама које проистичу из процеса приступања ЕУ", наводе из Министарства финансија.
Стратегија развоја шумарства за десетогодишњи период, један је од најзначајнијих докумената који ће бити припремљен у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Приоритет је уређење стања у предузећу "Шуме Републике Српске".
"Наставићемо спровођење активности надзора над расподјелом и уговарањем шумских дрвних сортимената, као и јачање и унапређење односа сектора шумарства и прераде дрвета. Настављамо реализацију значајних програма и пројеката у области заштите шума", кажу из овог министарства.
100 дана је кратак рок, али довољан да трасирају пут у којем иде Влада. Премијер Српске је по преузимању задужио све министре да до данас доставе план рада у првих 100 дана с циљем додатне ефикасности.
