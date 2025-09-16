Минић: Дат је рок од 15 дана!

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је стање у електро-енергетском сектору изузетно сложено и да је дат рок од 15 дана да се донесу планови за превазилажење проблема у тој области.
Минић је навео да је на састанку са представницима електро-енергетског сектора сазнао да је стање у тој области изузетно сложено и да је затражио дубљу анализу и у систему руковођења.
- Дат је рок од 15 дана да се донесу планови за превазилажење проблема након чега нас очекују озбиљне тематске сједнице - навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Након састанака са људима из електро-енергетског сектора сазнао сам да је стање у овој области изузетно сложено, те затражио дубљу анализу и у систему руковођења. Дат је рок од 15 дана да се донесу планови за превазилажење проблема након чега нас очекују озбиљне тематске…— Саво Минић (@minic_savo) September 16, 2025
