Минић: Дат је рок од 15 дана!

АТВ

16.09.2025

17:31

2
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је стање у електро-енергетском сектору изузетно сложено и да је дат рок од 15 дана да се донесу планови за превазилажење проблема у тој области.

Минић је навео да је на састанку са представницима електро-енергетског сектора сазнао да је стање у тој области изузетно сложено и да је затражио дубљу анализу и у систему руковођења.

- Дат је рок од 15 дана да се донесу планови за превазилажење проблема након чега нас очекују озбиљне тематске сједнице - навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Бања Лука

Колапс: Око 36.000 потрошача у Бањалуци без струје

Саво Минић

Влада Републике Српске

Електропривреда Републике Српске

