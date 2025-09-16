Протест васпитача у Бањалуци: "Нису нам испуњени захтјеви, а од њих нећемо одустати"

Извор:
Васпитачи стоје достојанствено и шаљу поруку - нису нам испуњени захтјеви од којих нећемо одустати. Траже повећање плата од 20% и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце у вртић.
Поручују да су исцрпљени од преговора који не дају резултате и да су били приморани на овакав потез.
"Наши захтјеви су толико осјетљиви, ми смо ипак минимално нарушили процес рада у јулу, питамо се шта ће бити овог септембра. Данас смо овдје у мирном окупљању, шта слиједи даље чуће се. Ја из ове улоге не могу да дајем рјешења, планове јер да их знам не би били у штрајку", каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање.
Подршка васпитачима стиже из управе Центра и гранског синдиката. Васпитачи су у праву, договор се, истичу, мора постићи.
"Плате су изузетно важне као што знате, плата без минулог рада је 1.369 КМ и стварно мислим да је крајње вријеме да дође до повећања плата", каже Петар Јокановић, директор Центра.
"Синдикална борба не престаје. Синдикална организација Центра за предшколско је највећа наша синдикална организација, ми ћемо стајати уз њих, заједно са њима и испред њих док не дођемо до бољег рјешења него што га имамо сада", каже Драган Гњатић, предсједник Синдиката образовања, науке и културе.
Први човјек Спортског центра Борик каже да је у сличној ситуацији и та јавна установа. на рачуне радника легла је јулска плата.
"Радници су незадовољни ја дајем подршку свим радницима Центра Борик на чијем сам мјесту директора 6 година . послујемо позитивно нема разлога да се радницима ништа од тих права ускрати", рекао је Ненад Талић, директор Спортског центра Борик.
Нису задовољни ни у Центру за социјални рад, јер још нису добили увећане плате.
"Имамо средства у буџету на ставци за плате. Сарадници господина градоначелника су на састанку који је одржан прошлог четвртка рекли да нам неће исплатити плате , да се вратим на умањене а ја немам никакав акт на основу којег могу по закону поступам", каже Ирена Јолџић, директор Центра за социјални рад.
Градски менаџер Мирна Савић- Бањац уочи састанка градоначелника са директорима јавних установа истиче како је јасно да се плате требају повећати, али не на начин на који то урађено.
"Заиста је недопустиво да су директори двије установе Центра за социјални рад и СЦ "Борик" повећали плате својим радницима без да су се иједног тренутка консултовали са Градску управу. Ви знате да је градоначелник одговоран за извршење буџета и нема простора да се својевољно дижу плате, да се не консултује да ли су та средства оперативан, да ли се може располагати", каже Савић-Бањац.
уочи састанка са градоначелником o проблемимa односно захтјевимa јавних установа, из Градске управе је поручено и да се анализирају све могућности и да се траже најбоља рјешења.
