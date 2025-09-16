Logo

''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

Извор:

СРНА

16.09.2025

20:23

''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''
Фото: АТВ

Недопустиво је да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора, рекао је српски књижевник, сценариста и академик Душан Ковачевић у бесједи поводом отварања јубиларног 30. Међународног сајма књиге у Бањалуци.

"Могао је свако, само не Нијемац. То је ругање народу. Долазим из Шапца који је изгубио 60 одсто становништва", указао је Ковачевић.

Навео је да је Република Српска независна држава са људима који одлучују о својој земљи.

Он је рекао да је жеља свих да се живи у миру и да оваквих догађаја буде више.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

"Књига спаја људе кроз вијекове. Књиге су опстале када су забрањивање и спаљиване", рекао је Ковачевић.

Отварању сајма присуствовали су предсједник Републике Српске Милорад Додик, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, представници институција, издавачких кућа, други гости и посјетиоци.

