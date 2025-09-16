''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

Извор:
Недопустиво је да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора, рекао је српски књижевник, сценариста и академик Душан Ковачевић у бесједи поводом отварања јубиларног 30. Међународног сајма књиге у Бањалуци.
"Могао је свако, само не Нијемац. То је ругање народу. Долазим из Шапца који је изгубио 60 одсто становништва", указао је Ковачевић.
Навео је да је Република Српска независна држава са људима који одлучују о својој земљи.
Он је рекао да је жеља свих да се живи у миру и да оваквих догађаја буде више.
"Књига спаја људе кроз вијекове. Књиге су опстале када су забрањивање и спаљиване", рекао је Ковачевић.
Отварању сајма присуствовали су предсједник Републике Српске Милорад Додик, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, представници институција, издавачких кућа, други гости и посјетиоци.
