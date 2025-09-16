Logo

Шок: Дејан Миловановић преминуо на утакмици!

16.09.2025

20:21

Коментари:

0
Шок: Дејан Миловановић преминуо на утакмици!
Фото: Printscreen/Instagram/B92

Некадашњи фудбалер Црвене звезде Дејан Миловановић преминуо је и то на утакмици ветерана између Звездаре и ПКБ-а у Лиги ветерана.

Поводом ове трагедије, огласила се Лига ветерана.

- Поштовани представници клубова, прије неколико минута, у току утакмице ветерана, преминуо је Дејан Миловановић, играч ФК "Звездара". Из тог разлога, сљедеће (ванредно ) коло које је требало да се одигра 18.09. биће одложено", наводе у саопштењу.

Ко је био Дејан Миловановић

Дејан Миловановић (Београд, 21. јануар 1984) је бивши српски фудбалер. Играо је у средњем реду. За Црвену звезду је одиграо 232 званичне утакмице (по чему је 18. на вјечној листи клуба), и постигао 28 голова. Учествовао је у освајању три шампионске титуле (2004, 2006. и 2007) и четири национална купа (2002, 2004, 2006. и 2007. године). Поред Звезде играо је и за Ланс, Паниониос и Вождовац.

Одиграо је двије утакмице за репрезентацију Србије.

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

Дејан Миловановић

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мреже горе због пјесме Маје Маријане: Сви текст пјевали погрешно

Сцена

Мреже горе због пјесме Маје Маријане: Сви текст пјевали погрешно

1 ч

0
Шок снимак се и даље врти! Српкиња насред Ролан Гароса мијењала гаћице?

Тенис

Шок снимак се и даље врти! Српкиња насред Ролан Гароса мијењала гаћице?

2 ч

0
Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

Свијет

Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

2 ч

0
Сарајево завијено у црно: Дјевојка преминула два дана након вјенчања

Хроника

Сарајево завијено у црно: Дјевојка преминула два дана након вјенчања

2 ч

0

Више из рубрике

Он је ново Барселонино чудо од дјетета! Пореде га с Јамалом, постигао 100 голова на 27 мечева

Фудбал

Он је ново Барселонино чудо од дјетета! Пореде га с Јамалом, постигао 100 голова на 27 мечева

4 ч

0
Енди Бара долази на ''Adria sports conference'', организатори спремају изненађење

Фудбал

Енди Бара долази на ''Adria sports conference'', организатори спремају изненађење

5 ч

0
Узбудљива завршница 3x3 Football сезоне

Фудбал

Узбудљива завршница 3x3 Football сезоне

10 ч

0
Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

Фудбал

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

21

59

Трагедија у Брчком: Отац аутомобилом прегазио сина

21

55

Трамп нашао америчког купца за ТикТок

21

50

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

21

39

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner