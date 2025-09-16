Шок: Дејан Миловановић преминуо на утакмици!

16.09.2025
20:21
Коментари:0
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Дејан Миловановић преминуо је и то на утакмици ветерана између Звездаре и ПКБ-а у Лиги ветерана.
Поводом ове трагедије, огласила се Лига ветерана.
- Поштовани представници клубова, прије неколико минута, у току утакмице ветерана, преминуо је Дејан Миловановић, играч ФК "Звездара". Из тог разлога, сљедеће (ванредно ) коло које је требало да се одигра 18.09. биће одложено", наводе у саопштењу.
Дејан Миловановић (Београд, 21. јануар 1984) је бивши српски фудбалер. Играо је у средњем реду. За Црвену звезду је одиграо 232 званичне утакмице (по чему је 18. на вјечној листи клуба), и постигао 28 голова. Учествовао је у освајању три шампионске титуле (2004, 2006. и 2007) и четири национална купа (2002, 2004, 2006. и 2007. године). Поред Звезде играо је и за Ланс, Паниониос и Вождовац.
Одиграо је двије утакмице за репрезентацију Србије.
