Преминуо д‌јечак којег је ударио аутомобил на Новом Београду

Телеграф

16.09.2025

Фото: Танјуг

Д‌јечак А.Ш. (13) који је крајем августа повријеђен у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила у улици др Ивана Рибара на Новом Београду, преминуо је.

Тринаестогодишњи А. Ш. задобио је веома тешку повреду главе у саобраћајној несрећи, а потом је без свијести превезен у Ургентни центар.

Д‌јечак је наводно претрчавао улицу ван пјешачког прелаза, а возач који га је ударио је наводно побјегао са лица мјеста, док је сувозач остао, пише Телеграф.

