Дјечак А.Ш. (13) који је крајем августа повријеђен у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила у улици др Ивана Рибара на Новом Београду, преминуо је.
Тринаестогодишњи А. Ш. задобио је веома тешку повреду главе у саобраћајној несрећи, а потом је без свијести превезен у Ургентни центар.
Дјечак је наводно претрчавао улицу ван пјешачког прелаза, а возач који га је ударио је наводно побјегао са лица мјеста, док је сувозач остао, пише Телеграф.
