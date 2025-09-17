Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

17.09.2025
13:05
Коментари:0
Модернизација путног правца од Билеће према граници са Црном Гором приводи се крају и радови би требало да буду готови у наредних неколико дана.
Рекао је ово предсједник Републике Српске Милорад Додик током обиласка радова на овој дионици.
"То ће бити готово за неколико дана, можете да свједочите томе. Ово је савремена модернизација која ће омогућити добар проток и сигуран саобраћај", поручио је Додик.
Најавио је да ће за 15-ак дана кренути санација пута од Берковића према Стоцу.
"То ћемо завршити прије зиме", рекао је Додик.
Истакао је да су Билећи пребачена средства од 2,2 милиона за изградњу новог вртића.
"Идуће године још толико, како би се завршио један од најсавременијих дјечијих вртића из програма предсједника Републике. Qуди овдје из Билеће били су веома активни и брзо су испунили све услове, ријешили имовинско-правне послове, направили пројекат и сад начелник има на располагању 2,2 милиона да крене у изградњу вртића", поручио је Додик.
Предсједник је најавио и наставак помоћи Билећи.
"Овдје живе вриједни људи, добри људи, активни... А има још једна важна ствар зашто сам ја емотивно везан за Билећу - овдје сам својевремено служио војску и био суграђанин шест мјесеци Билећанима. Тако да увијек радо долазим овдје, волим овај крај и ове људе", истакао је Додик.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
1 д2
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму