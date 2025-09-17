Logo

Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

17.09.2025

13:05

Коментари:

0
Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори
Фото: АТВ

Модернизација путног правца од Билеће према граници са Црном Гором приводи се крају и радови би требало да буду готови у наредних неколико дана.

Рекао је ово предсједник Републике Српске Милорад Додик током обиласка радова на овој дионици.

"То ће бити готово за неколико дана, можете да свједочите томе. Ово је савремена модернизација која ће омогућити добар проток и сигуран саобраћај", поручио је Додик.

Најавио је да ће за 15-ак дана кренути санација пута од Берковића према Стоцу.

"То ћемо завршити прије зиме", рекао је Додик.

Истакао је да су Билећи пребачена средства од 2,2 милиона за изградњу новог вртића.

"Идуће године још толико, како би се завршио један од најсавременијих дјечијих вртића из програма предсједника Републике. Qуди овдје из Билеће били су веома активни и брзо су испунили све услове, ријешили имовинско-правне послове, направили пројекат и сад начелник има на располагању 2,2 милиона да крене у изградњу вртића", поручио је Додик.

Предсједник је најавио и наставак помоћи Билећи.

"Овдје живе вриједни људи, добри људи, активни... А има још једна важна ствар зашто сам ја емотивно везан за Билећу - овдје сам својевремено служио војску и био суграђанин шест мјесеци Билећанима. Тако да увијек радо долазим овдје, волим овај крај и ове људе", истакао је Додик.

Подијели:

Тагови:

Билећа

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

Градови и општине

МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

7 ч

0
Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

Градови и општине

Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

8 ч

0
Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Градови и општине

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

1 д

2
Милион и по за грађане - почиње исплата

Градови и општине

Милион и по за грађане - почиње исплата

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner