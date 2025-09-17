Logo

Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Извор:

Телеграф

17.09.2025

14:17

Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Мајка из Флориде оптужена је за више случајева занемаривања дјеце након што су њени малишани пронађени без надзора у гепеку врелог аутомобила.

Сијера Вашингтон (29) оптужена је да је 14. септембра оставила своје троје мале дјеце у аутомобилу док су она и пријатељица ишле у куповину у Валмарт у Сансајзу, граду удаљеном око 16 километара западно од Форт Лодердејла.

Дјецу је примијетио пролазник који је чуо „слабо“ куцање из пртљажника док је пролазио око 15:30, наводи се у копији кривичне пријаве до које је дошао магазин "People".

ILU-GRADILIŠTE-170925

Економија

Кинези ће у БиХ градити фабрику гипса, инвестиција од 100 милиона КМ

„Када је погледао унутра, у задњем сједишту примијетио је два празна ауто-сједишта и дјечију ногу која је вирила из отвора задњег сједишта који води у пртљажник возила,“ наводи се у пријави.

Тај мушкарац и још један свједок затим су ушли у аутомобил и пронашли троје дјеце у пртљажнику, за који се у пријави тврди да је био угашен, са свим затвореним прозорима.

Дјеца су била „прекривена знојем и врућа“, а двоје најмлађе „имало је пуне пелене и измет по ногама“, наводи се у пријави.

Након што су дјеца извучена и позвана полиција, пролазник је одвео најстарије дијете у продавницу како би пронашао њихову мајку.

Сједница Одбора за уставна питања НСРС

Република Српска

Одбор за уставна питања утврдио одговоре Уставном суду: Настављена злоупотреба вета

Полицијски службеници из Сансајз полицијске управе стигли су убрзо након тога и, након прегледа снимака надзорних камера, навели да је Вашингонова била у продавници 39 минута док су њена дјеца била у аутомобилу.

У пријави се наводи да је Вашингтон рекла полицији да је најстарије дијете оставила у аутомобилу са кључевима у контакт-брави и упаљеном климом док је ушла у продавницу да купи кућне потрепштине са пријатељицом.

Пролазник је такође рекао полицији да је најстарије дијете заиста имало кључеве аутомобила у руци док је било у возилу.

Вашингтон је наводно признала да је направила грешку док је разговарала са службеницима, и додала да би била бржа да у продавници није било толико дугих редова, према изјави у полицијској пријави.

Истог дана је притворена у затвору округа Броуард због три оптужбе за занемаривање дјеце без наношења тешких тјелесних повреда, али је касније пуштена уз кауцију, саопштила је портпаролка Полицијске управе округа Броуард, преноси Телеграф.

