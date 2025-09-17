Познати репер упоредио Јаника Синера са Адолфом Хитлером

Извор:
Телеграф
17.09.2025
14:10
Италијански репер Федез поново је изазвао буру у јавности након што је објавио дјелове текста пјесме која ће званично изаћи за три дана.
У стиховима се нашао и напад на најбољег тенисера света Јаника Синера, 23-годишњу звијезду из Јужног Тирола, кога репер провоцира поредећи његов нагласак са Хитлеровим.
- Италијани имају новог идола, зове се Јаник Синер, чистокрвни Италијан с нагласком Адолфа Хитлера - стоји у провокативном тексту који је моментално изазвао осуде.
Јужнотиролска народна странка реаговала је оштро, истичући да је Федез увриједио не само Синера, већ и читаву њемачку мањину у Италији.
- Федезова изјава израз је ријетке глупости и увреда за цијелу њемачку мањину у Италији. Како би привукао пажњу за своје надолазеће концерте, оживљава увреде из стражњих просторија најгорих барова. Очито не би требало да постоји италијански грађанин, а камоли врхунски спортиста, који се придржава њемачког језика и културе. То још једном показује да је разноликост увијек проблем за једноставне умове - наводи се у саопштењу странке.
Сам Јаник Синер, први тенисер свијета, није желио да одговори на провокације. Ипак, Федез се није зауставио само на њему, у пјесми се помињу и лидерка опозиције Ели Шлајн, као и Карло Акутис.
Федез, правим именом Федерико Леонардо Лучија, познат је по контроверзним изјавама и провокацијама. Његов приватни живот такође је под лупом јавности, прошле године раскинуо је брак са познатом инфлуенсерком Кјаром Ферањи, са којом има двоје дјеце. Њих двоје су годинама важили за један од најпознатијих парова у Италији, са скоро 30 милиона пратилаца на Инстаграму.
