У бх. граду продата имовина заплијењена због пореског дуга

Извор:
Агенције
17.09.2025
14:05
Коментари:0
У поступку принудне наплате дужних јавних прихода Кантонални пореска канцеларија Тузла је 5. септембра 2025. године извршила јавну продају заплијењене имовине пореског дужника “ТИ” д.о.о Тузла у укупном износу 180.888,95 КМ.
На другој јавној аукцији успјешно је продата некретнина означена као: двориште, кућа, зграда и двориште, за укупни износ од 180.888,95 КМ.
Сцена
Сузана Манчић открила да ли су она и Халид Бешлић били у вези
Купац је у законом прописаном року извршио уплату комплетног износа на рачуне дужних јавних прихода.
У истом поступку одржана је и директна продаја имовине других пореских – дужника, међутим, за ту имовину није било заинтересованих купаца. Непродата имовина ће бити поново понуђена на продају у наредном периоду.
Хроника
Дијелови свуд по путу: Једна особа погинула у стравичној несрећи
"Кантонални пореска канцеларија Тузла наставља с провођењем мјера принудне наплате у складу са законом у циљу наплате дужних јавних прихода", саопштено је из канцеларије.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
1 д2
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму