Logo

У бх. граду продата имовина заплијењена због пореског дуга

Извор:

Агенције

17.09.2025

14:05

Коментари:

0
У бх. граду продата имовина заплијењена због пореског дуга

У поступку принудне наплате дужних јавних прихода Кантонални пореска канцеларија Тузла је 5. септембра 2025. године извршила јавну продају заплијењене имовине пореског дужника “ТИ” д.о.о Тузла у укупном износу 180.888,95 КМ.

На другој јавној аукцији успјешно је продата некретнина означена као: двориште, кућа, зграда и двориште, за укупни износ од 180.888,95 КМ.

SUZANA-MANČIĆ-170925

Сцена

Сузана Манчић открила да ли су она и Халид Бешлић били у вези

Купац је у законом прописаном року извршио уплату комплетног износа на рачуне дужних јавних прихода.

У истом поступку одржана је и директна продаја имовине других пореских – дужника, међутим, за ту имовину није било заинтересованих купаца. Непродата имовина ће бити поново понуђена на продају у наредном периоду.

Несрећа код Лазаревца

Хроника

Дијелови свуд по путу: Једна особа погинула у стравичној несрећи

"Кантонални пореска канцеларија Тузла наставља с провођењем мјера принудне наплате у складу са законом у циљу наплате дужних јавних прихода", саопштено је из канцеларије.

Подијели:

Тагови:

prodaja

Imovina

Tuzla

zapljena

porez

poreski obveznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

Савјети

Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

1 ч

0
Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

Хроника

Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

1 ч

0
Ево како да препознате купус пун хемије

Савјети

Ево како да препознате купус пун хемије

1 ч

0
Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

Свијет

Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

2 ч

0

Више из рубрике

Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

Градови и општине

Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

2 ч

0
МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

Градови и општине

МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

7 ч

0
Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

Градови и општине

Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

8 ч

0
Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Градови и општине

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner