Американац напустио Игокеу: Тајри појачао ПАОК

Иван Драгичевић

10.12.2025

10:19

Брин Тајри, кошаркаш
Понајбољи кошаркаш Игокее ове сезоне Брин Тајри ново је појачање солунског ПАОК-а.

Амерички бек напустио је редове шампиона БиХ те се након сусрета АБА лиге против Дубаија, отиснуо у Грчку гдје ће бранити боје великана из Солуна.

Тајри је имао веома добре моменте у дресу Александровчана. Дубаију је на опроштају од лакташке публике убацио 15 поена, а кошгетерски најбољи учинак имао је против Клужа када је бројао до 25.

У Игокеу је дошао из турског Петкима, већ неко вријеме постојао је интерес европских клубова за 27-годишњег бека, а ПАОК је био најконкретнији.

Нешто раније, Најџел Сизар је дрес Игокее замијенио опремом Клужа.

КК Игокеа

PAOK

