Американац напустио Игокеу: Тајри појачао ПАОК

Аутор:Иван Драгичевић
10.12.2025
10:19
Коментари:0
Понајбољи кошаркаш Игокее ове сезоне Брин Тајри ново је појачање солунског ПАОК-а.
Амерички бек напустио је редове шампиона БиХ те се након сусрета АБА лиге против Дубаија, отиснуо у Грчку гдје ће бранити боје великана из Солуна.
Тајри је имао веома добре моменте у дресу Александровчана. Дубаију је на опроштају од лакташке публике убацио 15 поена, а кошгетерски најбољи учинак имао је против Клужа када је бројао до 25.
У Игокеу је дошао из турског Петкима, већ неко вријеме постојао је интерес европских клубова за 27-годишњег бека, а ПАОК је био најконкретнији.
Нешто раније, Најџел Сизар је дрес Игокее замијенио опремом Клужа.
