Logo
Large banner

Шакил О’Нил открива како је потрошио своју прву плату: ''Отишло је милион долара за 45 минута“

09.12.2025

18:11

Коментари:

0
Шакил О’Нил открива како је потрошио своју прву плату: ''Отишло је милион долара за 45 минута“

Легендарни НБА центар Шакил О’Нил поново је насмијао јавност присјећајући се једне од најпознатијих анегдота из младости, откривајући како је потрошио свој први милион долара прије него што је чак и дебитовао за Орландо Меџик.

Шак, див висок 215 цм, харизматична икона НБА и један од најдоминантнијих центара у историји кошарке, испричао је како је за мање од сат времена изгубио цијели износ који му је исплатила компанија за трговачке картице. Тада је имао само 20 година.

Након што га је Орландо Меџик изабрао као првог пика на НБА драфту 1992. године, О’Нил је добио свој први велики чек, милион долара за коришћење његовог лика на спортским картицама.

sakil o nil

Сцена

Шакил О' Нил на стубу срама: Младој спортисткињи добацио због шортса и задњице

За младића који је одрастао скромно, под војничком дисциплином свог очуха, та цифра је звучала као бескрајно богатство.

Његов дјечачки сан био је чист, црни Мерцедес-Бенц. Чим је добио новац, отишао је у салон и купио аутомобил својих снова. Али то није био крај.

Када је стигао кући, његов очух је погледао нови Мерцедес и рекао: ''Одлично, али гдје је мој?“

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

Шак се окренуо и вратио у салон да купи други. Онда је и његова мајка тражила један. Трећи аутомобил. Послије тога су дошли луксузни сатови, одијела, накит и поклони за пријатеље.

''Потрошио сам милион долара за око 45 минута“, сјећа се Шак уз смијех.

''Сљедећег дана, банка ме је позвала и рекла: 'Сине, банкротираћеш ако наставиш овако.'“

Шак је заправо финансијски ''пао“ чак и прије него што је професионално играо. Али та лекција је била прекретница.

Касније је освојио четири НБА титуле, три са Лејкерсима и једну са Мајамијем, био је МВП, ушао је у Кућу славних и научио како да постане прави бизнисмен.

Данас је Шак аналитичар, предузетник, инвеститор, Ди-џеј Дизел и заштитно лице бројних компанија. Његово пословно царство вриједи стотине милиона долара, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Šakil O'Nil

plata

milion dolara

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак одржао инспиративан говор на панелу: "Отац је ставио 10$ на сто и рекао - то је све што имамо"

Тенис

Новак одржао инспиративан говор на панелу: "Отац је ставио 10$ на сто и рекао - то је све што имамо"

1 мј

0
Шакил О'Нил: САД неће освојити злато 2028, Србија и Хрватска би могле!

Кошарка

Шакил О'Нил: САД неће освојити злато 2028, Србија и Хрватска би могле!

1 год

0
Шакил О' Нил на стубу срама: Младој спортисткињи добацио због шортса и задњице

Сцена

Шакил О' Нил на стубу срама: Младој спортисткињи добацио због шортса и задњице

1 год

0
Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Тенис

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

1 седм

0

Више из рубрике

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Кошарка

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

2 ч

0
Алекса Аврамовић кошаркаш

Кошарка

Алекса Аврамовић за АТВ: Алимпијевић сјајно започео пут у репрезентацији

3 ч

0
Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

Кошарка

Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

20 ч

0
Дубаи славио у Лакташима

Кошарка

Дубаи славио у Лакташима

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

18

34

Сутра ова насеља остају без струје

18

30

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

18

25

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

18

21

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner