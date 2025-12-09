Шакил О’Нил открива како је потрошио своју прву плату: ''Отишло је милион долара за 45 минута“

09.12.2025
Легендарни НБА центар Шакил О’Нил поново је насмијао јавност присјећајући се једне од најпознатијих анегдота из младости, откривајући како је потрошио свој први милион долара прије него што је чак и дебитовао за Орландо Меџик.
Шак, див висок 215 цм, харизматична икона НБА и један од најдоминантнијих центара у историји кошарке, испричао је како је за мање од сат времена изгубио цијели износ који му је исплатила компанија за трговачке картице. Тада је имао само 20 година.
Након што га је Орландо Меџик изабрао као првог пика на НБА драфту 1992. године, О’Нил је добио свој први велики чек, милион долара за коришћење његовог лика на спортским картицама.
За младића који је одрастао скромно, под војничком дисциплином свог очуха, та цифра је звучала као бескрајно богатство.
Његов дјечачки сан био је чист, црни Мерцедес-Бенц. Чим је добио новац, отишао је у салон и купио аутомобил својих снова. Али то није био крај.
Када је стигао кући, његов очух је погледао нови Мерцедес и рекао: ''Одлично, али гдје је мој?“
Шак се окренуо и вратио у салон да купи други. Онда је и његова мајка тражила један. Трећи аутомобил. Послије тога су дошли луксузни сатови, одијела, накит и поклони за пријатеље.
''Потрошио сам милион долара за око 45 минута“, сјећа се Шак уз смијех.
''Сљедећег дана, банка ме је позвала и рекла: 'Сине, банкротираћеш ако наставиш овако.'“
Шак је заправо финансијски ''пао“ чак и прије него што је професионално играо. Али та лекција је била прекретница.
Касније је освојио четири НБА титуле, три са Лејкерсима и једну са Мајамијем, био је МВП, ушао је у Кућу славних и научио како да постане прави бизнисмен.
Данас је Шак аналитичар, предузетник, инвеститор, Ди-џеј Дизел и заштитно лице бројних компанија. Његово пословно царство вриједи стотине милиона долара, преноси Кликс.
