Кум Саше Поповића у јавност изнио шокантне детаље о Лепој Брени

17.09.2025

13:24

Кум Саше Поповића у јавност изнио шокантне детаље о Лепој Брени

Прошло је више од пола године откако је преминуо музички продуцент и бивши директор "Гранд продукције" Саша Поповић, а туга и бол и даље не пролазе код оних који су га искрено вољели.

Кум Саше Поповића, пјевач Дејан Ћирковић Ћира, отворио је душу и проговорио о многим темама о којима се дуго ћутало.

mile kitic screenshot youtube

Сцена

Годинама ћутао о њему: Како је право име Милета Китића

Ћира се присјетио периода када је “Ритам срца” харао сценом, а говорио је и о Лепој Брени, са којом је био на турнеји.

"Био сам сам са Бреном 14 дана у Аустралији на турнеји, плаћала је, али се није бунила ни кад сам ја хтио да платим. Како је то било… Сви они хоће тамо да се друже са Бреном, да воде на ручкове… А кад идемо она само пита: 'Слушај, ја већ кад идем одавде мора да се зна ко плаћа. Ко плаћа? Ја да идем са неким непознатим, па ја да платим, не пада ми на памет”, открио је Ћира непознат детаљ о Брени, па се присјетио једне њихове вечере.

"Изашли смо једном у неки јапански ресторан, ја нисам ни знао да једем ту храну, она ме је посавјетовала шта да узмем. Ја кажем – ја ћу да платим. Она каже: 'Хајде, ти…'. Ја кажем ја ћу да платим једанпут, она каже: 'Добро, плати'. Није био велики рачун, били смо сами нас двоје", признао је Сашин кум.

Ко је био главни?

Ћира је признао да главног у групи нису имали, јер су сви били добри пријатељи, али да је Жика Јакшић “вукао” цијели посао.

Елита 9

Сцена

Починила кривично дјело, па побјегла у Елиту

"Жика је највише вукао посао што се тиче тог неког шефовског дијела, он је највише био заступљен јер је и свирао и пјевао. Највише је радио, највише је боравио у студију, ми сви одемо, он остане до јутра. Толики је перфекциониста…", рекао је Дејан Ћирковић Ћира у интервјуу за "Скандал".

