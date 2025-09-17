Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

17.09.2025
Неименовани британски држављанин (35) и његова партнерка из Румуније (25), протјерани су из Венеције пошто су ухваћени како скачу у чувени Велики канал, током посљедњег дана одмора.
Инцидент се одиграо пред очима запањених гондолијера, који су одмах обавијестили полицију.
Према наводима медија, пар је кажњен са по 390 фунти и наређено им је да напусте град у року од 48 сати.
Купање у каналима Венеције је строго забрањено, прије свега због опасности од гондола и моторних чамаца који туда непрестано пролазе, пише Дејли мејл.
Надлежни су се захвалили гондолијерима на брзој реакцији и пријави, истакавши да овакво понашање нарушава ред и безбједност у легендарном граду.
Вијест је изазвала огорчење међу локалним становницима и члановима грађанске иницијативе "Венеција није Дизниленд", који годинама упозоравају на бахато понашање туриста.
@metrouk A couple have been banned from Venice after being caught swimming in its Grand Canal. A British man and his Romanian partner were asked to leave the UNESCO World Heritage city after gondoliers saw them taking a plunge in the water and alerted local police. #venice #banned #funnytok #italy #grandcanal ♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones
"Више не могу да их поднесем. Гдје год дођу, направе хаос", написала је једна жена на Фејсбук страници групе.
Многи су оцијенили да су казне "прениске" и да ће само подстаћи туристе жељне виралних снимака.
"Треба их затворити док не плате казну, а затим их укрцати на авион у купаћим костимима", гласио је један од коментара.
Ово, међутим, није први пут да туристи праве проблеме у Венецији. Прошле године, градоначелник Луиђи Бруњаро јавно је осудио мушкарца који је скочио са троспратне зграде у канал, назвавши га "идиотом".
Још 2018, туристи су скакали са моста Ријалто, док је двије године раније неименовани Новозеланђанин завршио у болници након што је скочио са моста и ударио у водени такси, преноси Телеграф.
