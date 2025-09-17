Logo

Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

17.09.2025

16:04

Коментари:

0
Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

Неименовани британски држављанин (35) и његова партнерка из Румуније (25), протјерани су из Венеције пошто су ухваћени како скачу у чувени Велики канал, током посљедњег дана одмора.

Инцидент се одиграо пред очима запањених гондолијера, који су одмах обавијестили полицију.

Према наводима медија, пар је кажњен са по 390 фунти и наређено им је да напусте град у року од 48 сати.

Бијес локалног становништва

Купање у каналима Венеције је строго забрањено, прије свега због опасности од гондола и моторних чамаца који туда непрестано пролазе, пише Дејли мејл.

Надлежни су се захвалили гондолијерима на брзој реакцији и пријави, истакавши да овакво понашање нарушава ред и безбједност у легендарном граду.

Вијест је изазвала огорчење међу локалним становницима и члановима грађанске иницијативе "Венеција није Дизниленд", који годинама упозоравају на бахато понашање туриста.

@metrouk A couple have been banned from Venice after being caught swimming in its Grand Canal. A British man and his Romanian partner were asked to leave the UNESCO World Heritage city after gondoliers saw them taking a plunge in the water and alerted local police. #venice #banned #funnytok #italy #grandcanal ♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

"Више не могу да их поднесем. Гдје год дођу, направе хаос", написала је једна жена на Фејсбук страници групе.

Многи су оцијенили да су казне "прениске" и да ће само подстаћи туристе жељне виралних снимака.

"Треба их затворити док не плате казну, а затим их укрцати на авион у купаћим костимима", гласио је један од коментара.

Ово, међутим, није први пут да туристи праве проблеме у Венецији. Прошле године, градоначелник Луиђи Бруњаро јавно је осудио мушкарца који је скочио са троспратне зграде у канал, назвавши га "идиотом".

Још 2018, туристи су скакали са моста Ријалто, док је двије године раније неименовани Новозеланђанин завршио у болници након што је скочио са моста и ударио у водени такси, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Venecija

kanal

zabranjeno kupanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

Хроника

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

3 ч

0
Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

Хроника

Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

3 ч

0
Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Свијет

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

3 ч

0
Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

Хроника

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

3 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка затекла неочекиваног госта у саксији за цвијеће

Занимљивости

Дјевојка затекла неочекиваног госта у саксији за цвијеће

4 ч

0
Након 20 година тишине у забаченом селу Индије забиљежен глас птице која се сматрала изумрлом

Занимљивости

Након 20 година тишине у забаченом селу Индије забиљежен глас птице која се сматрала изумрлом

5 ч

0
Хит снимак: Погледајте како се у Херцеговини хвата бидермајер

Занимљивости

Хит снимак: Погледајте како се у Херцеговини хвата бидермајер

5 ч

0
Ова 3 знака чека тежак крај месеца: Стижу проблеми, трошкови и нервоза

Занимљивости

Ова 3 знака чека тежак крај месеца: Стижу проблеми, трошкови и нервоза

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

19

06

Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner