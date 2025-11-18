Тужилаштво предложило продужење притвора Амиру Пашићу Фаћи

Извор:
Аваз
18.11.2025
09:22
Коментари:0
Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је Општинском суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченом Амиру Пашићу.
Продужење му је предложено због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело, али и побјећи.
Иначе, Амир Пашић Фаћо је ухапшен 22. октобра на подручју Мостара, а након тога му је одређен једномјесечни притвор. Касније је упућена жалба на ту одлуку, али њу је Општински суд у Сарајеву одбио.
Амир Пашић Фаћо је осумњичен за кривично дјело психичко насиље путем информационо-комуникацијских технологија.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму