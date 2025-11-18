Logo
Тужилаштво предложило продужење притвора Амиру Пашићу Фаћи

Извор:

Аваз

18.11.2025

09:22

Коментари:

0
Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је Општинском суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченом Амиру Пашићу.

Продужење му је предложено због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично д‌јело, али и побјећи.

Иначе, Амир Пашић Фаћо је ухапшен 22. октобра на подручју Мостара, а након тога му је одређен једномјесечни притвор. Касније је упућена жалба на ту одлуку, али њу је Општински суд у Сарајеву одбио.

Амир Пашић Фаћо је осумњичен за кривично д‌јело психичко насиље путем информационо-комуникацијских технологија.

Таг:

Амир Пашић Фаћо

