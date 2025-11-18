Logo
Нова драма! Ана Николић полупала Ралету пола куће, покупила ствари и отишла!

Телеграф

18.11.2025

09:19

0
Пјевачица Ана Николић лупала је ствари по кући композитора Горана Ратковић Ралета.

Како је објавио Телеграф њихов однос је већ неко вријеме турбулентан, а медији су писали о свађи која је недавно избила у Дубаију, када су пјевачицу избацили из хотела.

По повратку у Србију, Ана и Рале су покушали да изгладе однос, али нису успјели.

Како сазнаје Телеграф, Ана је од Ралета затражила да поново иду на одмор и забораве на све, што је он одбио, наводећи да су много новца потрошили у Дубаију и на Малдивима и да тренутно немају довољно средстава за такав луксуз.

Једно другом су у току препирке, свашта рекли, а пјевачицу је то толико разбјеснело да је почела да разбија ствари по његовој кући.

Спаковала је кофере и напустила његов дом на Авали.

Након тога без њега је отишла у Сјеверну Македонију, иако је требало да пођу заједно.

Рале се, наводи Телеграф, пожалио да Ана троши много новца и да не може да испрати све њене прохтјеве, што је она негодовала.

"Он ми је бивши, забранио ми је да га спомињем, наљутио се што су у једној емисији астролози рекли да сам добар човек и да ја више волим њега. Увек можемо да будемо пријатељи. Због свега што је урадио за моју Тару, због много тога. Вага се само повуче кад види да много више даје. Ово је заиста крај", рекла је Ана Николић у подкасту код Бокија 13.

На питање да ли је некада била на психијатрији, пјевачица је истакла:

"Нисам никада, можда је требало, а можда ми сада луфтирају собу баш тамо".

Ана Николић

Пјевачица

Коментари (0)
