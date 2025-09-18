Logo

Погубљен мушкарац који је био осуђен за више убистава

Извор:

Танјуг

18.09.2025

08:37

Фото: Pixabay

Дејвид Питман (63) из Флориде који је осуђен за убиство сестре и родитеља супруге с којом је био у процесу развода, као и за паљење њихове куће, погубљен је током протекле ноћи, што је рекордно 12. погубљење у тој америчкој савезној држави ове године, преноси данас АП.

Питман је погубљен смртоносном инјекцијом у затвору државе Флорида у близини града Старка, на основу смртне пресуде коју је потписао гувернер Флориде Рон ДеСантис.

Републикански гувернер Флориде потписао је више смртних пресуда ове године него било који од његових претходника.

Питманову посљедњу жалбу одбио је претходно Врховни суд Сједињених Америчких Држава.

Он је осуђен на смрт 1991. године по три тачке оптужнице за убиство првог степена, према судским записима, а проглашен је кривим и за подметање пожара и тешку крађу.

