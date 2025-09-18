Logo

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

Три аустријске часне сестре, које су ушле у осамдесете године живота, побјегле су из старачког дома у којем су биле смјештене и вратиле се у свој бивши самостан.

Сестра Бернадете (88), сестра Регина (86) и сестра Рита (82) посљедње су три часне сестре у самостану Клостер Голденштајн у Елсбетхену, недалеко од Салзбурга. Помоћу бивших ученика и бравара, успјеле су поновно добити приступ самостану. Црквене власти, које су их смјестиле у старачки дом, нису задовољне тим поступком, али часне сестре су срећне што су се вратиле.

Три сестре кажу да су против своје воље биле премјештене у дом за старије и немоћне у децембру 2023. године, а тврде да су им била одузета права на боравак у самостану до краја живота. Сестра Бернадете наглашава да су цијели живот биле послушне, али да је пресељење било превише за њих.

Самостан Голденштајн био је дом за сестре и школа од 1877. године, а сестра Бернадетте била је ученица школе још 1948. године, када је Ромy Шнајдер била њезина колегиница. Три сестре радиле су у школи дуги низ година, а сестра Регина чак и као управница. Међутим, број часних сестара у самостану се смањивао, а нова управа је 2022. преузела зграду и одлучила расформирати заједницу.

Након повратка у самостан, сестре су откриле да објекат није у функцији, нема струје ни воде, али су се одлучиле остати. Проректор Маркус Грасл из опатије Реичерсберг рекао је да је повратак сестара у самостан "потпуно несхватљив" и "ескалација", истичући да простор више не задовољава услове за правилну његу. Међутим, локалци и бивши ученици сестерама помажу донирањем хране, а љекари су их прегледали.

Иако се суочавају с бројним тешкоћама, часне сестре су одлучне остати у свом бившем дому. Сестра Бернадете изјавила је: "Прије него бих умрла у том дому за старије особе, радије бих отишла на ливаду и тако отишла у вјечност."

