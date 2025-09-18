Logo

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Извор:

Дневник.хр

18.09.2025

08:13

Djeca, roditelji
Фото: Pexels

За последњих шест година број упутница за дјечју и адолесцентну психијатрију порастао је за 40%, што указује на алармантни тренд који захтијева хитну реакцију. Стручњаци истичу да успјешно школско постигнуће често може бити маска за дубље емоционалне проблеме, јер дјеца која изгледају дисциплиновано и "добро" могу бити унутрашње несигурна и патити од различитих потешкоћа.

У Загребу су припремили брошуру која ће помоћи и ученицима и родитељима да боље разумију знакове који указују на менталне проблеме. Такође, стручњаци су нагласили да је све већи утицај социјалних мрежа на дјецу и младе. Платформе које су некада биле средство за повезивање, сада често доводе до успоређивања, перфекционизма и анксиозности, што додатно оптерећује психо-физичко стање младих.

Министарство здравства предложило је рјешење које укључује враћање психолога у домове здравља, а од 2023. године пружено је више од 35 хиљада услуга, што свједочи о великој потреби за овим видом подршке. Организатори конференције истичу да ће наставити са оваквим догађајима, како би се подигла свијест о овим питањима и створила мрежа подршке младима који су се нашли у "лабиринту" из којег је понекад тешко наћи излаз.

(Дневник.хр)

psihologija

djeca

