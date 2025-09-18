Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Извор:
18.09.2025
За последњих шест година број упутница за дјечју и адолесцентну психијатрију порастао је за 40%, што указује на алармантни тренд који захтијева хитну реакцију. Стручњаци истичу да успјешно школско постигнуће често може бити маска за дубље емоционалне проблеме, јер дјеца која изгледају дисциплиновано и "добро" могу бити унутрашње несигурна и патити од различитих потешкоћа.
У Загребу су припремили брошуру која ће помоћи и ученицима и родитељима да боље разумију знакове који указују на менталне проблеме. Такође, стручњаци су нагласили да је све већи утицај социјалних мрежа на дјецу и младе. Платформе које су некада биле средство за повезивање, сада често доводе до успоређивања, перфекционизма и анксиозности, што додатно оптерећује психо-физичко стање младих.
Један од највећих изазова који је помињан на конференцији је и срам – емоција која се недостатно истражује и говори, али која у негативном облику може имати огроман утицај на ментално здравље младих. Такође, случајеви вршњачког насиља, попут напада на 15-годишњака који су недавно били широко популаризовани, додају додатни притисак на психичко здравље дјеце.
Професори и стручњаци истичу да друштво као цјелина није довољно реаговало на ова питања. Комуникација унутар друштвених мрежа, као и у стварном животу, постала је негативна, а поштовање других и разумијевање туђих емоција често недостаје. Родитељи, који се често суочавају са овим проблемима, понекад нису довољно информисани о виртуалном свијету у којем се њихова дјеца крећу, што их додатно чини беспомоћним.
Министарство здравства предложило је рјешење које укључује враћање психолога у домове здравља, а од 2023. године пружено је више од 35 хиљада услуга, што свједочи о великој потреби за овим видом подршке. Организатори конференције истичу да ће наставити са оваквим догађајима, како би се подигла свијест о овим питањима и створила мрежа подршке младима који су се нашли у "лабиринту" из којег је понекад тешко наћи излаз.
