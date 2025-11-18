Сутра Дан жалости у Калесији због сахране Алдине Јахић

18.11.2025
16:44
Коментари:0
Одлуком начелника Калесије Нермина Мујкановића сутра је Дан жалости на подручју општине због сахране Алдине Јахић која је убијена у недјељу у Мостару.
Јахић је становала и радила у Мостару, а убио ју је њен бивши момак Анис Калајџић, који је био фудбалски судија. Дан жалости обиљежиће се спуштањем заставе на пола копља на згради Општине Калесија, јавним предузећима и установама којим је оснивач Општина.
– На Дан жалости на јавним мјестима забрањено је одржавање програма јавног, културног и забавног карактера и неће се емитовати музика у угоститељским објектима, док ће електронски медији са подручја Општине Калесија своје програмске шеме прилагодити Дану жалости – саопштили су из Општине Калесија, преноси Црна Хроника.
