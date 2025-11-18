Logo
Large banner

Сутра Дан жалости у Калесији због сахране Алдине Јахић

18.11.2025

16:44

Коментари:

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару
Фото: Приватна архива

Одлуком начелника Калесије Нермина Мујкановића сутра је Дан жалости на подручју општине због сахране Алдине Јахић која је убијена у недјељу у Мостару.

Јахић је становала и радила у Мостару, а убио ју је њен бивши момак Анис Калајџић, који је био фудбалски судија. Дан жалости обиљежиће се спуштањем заставе на пола копља на згради Општине Калесија, јавним предузећима и установама којим је оснивач Општина.

penzioneri

Србија

Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

– На Дан жалости на јавним мјестима забрањено је одржавање програма јавног, културног и забавног карактера и неће се емитовати музика у угоститељским објектима, док ће електронски медији са подручја Општине Калесија своје програмске шеме прилагодити Дану жалости – саопштили су из Општине Калесија, преноси Црна Хроника.

Подијели:

Тагови:

Алдина Јахић

Kalesija

dan žalosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Илон Маск

Свијет

Маск брутално одговорио пјевачици: ''Она није најпаметнија''

56 мин

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Опаки вирус однио још један живот у Српској

1 ч

0
Виц дана: Одлутао пас

Вицеви

Виц дана: Одлутао пас

1 ч

0
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

1 ч

0

Више из рубрике

У Мостару одржан протест након убиства Алдине Јахић

Градови и општине

У Мостару одржан протест након убиства Алдине Јахић

1 ч

0
Огласио се Радуловић након информација да му Станивуковић ''растура'' већину

Градови и општине

Огласио се Радуловић након информација да му Станивуковић ''растура'' већину

23 ч

0
Влада Јапана осигурала грант средстава домовима здравља у Лопарама и Јабланици

Градови и општине

Влада Јапана осигурала грант средстава домовима здравља у Лопарама и Јабланици

1 д

0
Вјетар преврнуо приколицу

Градови и општине

Вјетар преврнуо приколицу, саобраћај обустављен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner