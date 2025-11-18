У Мостару одржан протест након убиства Алдине Јахић

Извор:
Учесници протеста у Мостару, на којем је одата почаст свирепо убијеној Алдини Јахић, затражили су одлучне реакције полиције, тужилаштава, судова и центара за социјални рад, као и хитне законске измјене које ће се убијање жена третирати као посебно, најтеже кривично дјело.
Окупљени су носили транспаренте са порукама попут "Не убија љубомора, убија насилник", "Генерације прије нас су ћутале и трпјеле – ми нећемо!", "Ћутање штити насилника, а не жртву", и "Жена није мета".
Организатори су нагласили да је убиство жене пораз друштва у цјелини и да мора бити посљедњи аларм за све институције.
Протестну шетњу организовала је Иницијатива грађана Мостара, а окупљање је почело у 12.05 часова на Шпанском тргу, преносе федерални медији.
У недјељу, 16. новембра увече, Јахићеву /32/ је хицем из пиштоља убио бивши партнер Анис Калајџић /33/.
Брутално убиство догодило се док је Јахићева ишла на тренинг. Она је покушала побјећи са аутобуске станице и склонила се у тоалет оближњег угоститељског објекта, одакле је успјела позвати полицију. Убица ју је сустигао и усмртио прије доласка помоћи.
Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и ухапсила осумњиченог, који је дан касније предат у надлежност Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.
