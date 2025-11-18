''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

18.11.2025
15:47
Коментари:0
У Козарској Дубици увијек знаш гдjе стојиш - овдје је сваки педаљ земље подсјетник да се слобода чува знањем, радом и јединством, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Овдје Српска дише пуним плућима - у људима и у вјери да је сваки нови дан шанса за јачу Републику. Зато 23. новембра бирамо човјека који зна како се чува и гради Српска - бирамо Синишу Карана", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
