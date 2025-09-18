Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

18.09.2025
07:57
Коментари:0
Нова студија је открила да шимпанзе у дивљини конзумирају еквивалент око пола пинте пива сваког дана, све путем ферментисаног воћа које чини велики дио њихове исхране.
Истраживачи су дошли до првих процјена дневног уноса алкохола код дивљих шимпанзи након мјерења нивоа етанола у воћу које мајмуни сакупљају са земље у националним парковима Кибале у Уганди и Таи у Обали Слоноваче, пише Гардијан .
Иако појединачни плодови садрже мање од 0,5% алкохола, дневни унос шимпанзи значајно се повећава због великих количина пулпе зрелог воћа коју конзумирају. Показало се да мајмуни посебно воле смокве, које имају неке од највиших забиљежених нивоа алкохола. Алексеј Маро са Универзитета Калифорније у Берклију рекао је да су на оба афричка локалитета и мужјаци и женке конзумирали око 14 грама чистог етанола дневно. То је еквивалентно једном стандардном америчком пићу или пола пинте пива са 5% алкохола. „Шимпанзе једу 5 до 10% своје тјелесне тежине дневно у зрелом воћу, тако да чак и ниске концентрације дају високу дневну количину, значајну дозу алкохола“, рекао је професор Роберт Дадли, такође са истог универзитета.
Хипотеза о „пијаном мајмуну“
Професор Дадли вјерује да конзумирање алкохола код шимпанзи поткрепљује његову хипотезу о „пијаном мајмуну“. Она сугерише да људска склоност ка пићу потиче од потребе наших предака примата за енергетски богатим, зрелим и ферментисаним воћем. Маро је додао да људска склоност ка алкохолу вјероватно потиче из овог „дијететског наслеђа“. Детаљи истраживања објављени су у часопису „Science Advances“.
Алкохол у животињском царству
Ово није први пут да су забиљежене навике шимпанзи везане за алкохол. Истраживачи су 2015. године открили групу у Гвинеји која је редовно пила, а неки мајмуни су почињали већ у 7 ујутру. Међутим, шимпанзе нису једине животиње које конзумирају алкохол. Преглед доказа објављен прошле године показао је да је ово уобичајена појава у животињском царству. На примјер, спори лоризи, познати по свом мазном изгледу, радо ће попити најјача алкохолна пића која им могу доћи под руку.
Да ли показују знаке интоксикације?
Иако шимпанзе конзумирају импресивне количине ферментисаног воћа, око 4,5 кг дневно, не показују очигледне знаке интоксикације. Према Мару, да би осјетили пуне ефекте алкохола, морали би да поједу толико воћа да би се буквално надули. Поређења ради, здравствене смјернице за људе препоручују не више од 14 јединица недјељно, при чему једна јединица износи 8 грама чистог алкохола. Међутим, недавне студије упозоравају да не постоји потпуно безбједан ниво конзумирања алкохола за људе.
