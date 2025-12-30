Logo
Веће казне за саобраћајне прекршаје? У овој години погинуло 118 особа и изазвано 12.000 несрећа

Извор:

АТВ

30.12.2025

19:50

Коментари:

0
Фото: АТВ

Повећање броја смртно страдалих у саобраћајним несрећама у Републици Српској озбиљно упозорава и мора да упали аларм.

За 11 мјесеци ове године догодило се око 12 хиљада саобраћајних несрећа, а погинуло је 118 лица, а током цијеле прошле године смртно су страдале 94 особе, што указује да је ситуација значајно погоршана.

Из агенције за безбједност саобраћаја поручују да су најчешћи разлози саобраћајних несрећа непрописна и неприлагођена брзина и вожња под утицајем алкохола, а велики проблем су и ниске казне које су законом прописане за прекршаје у саобраћају.

stop policija

Република Српска

У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

"Прошле године од 90 саобраћајних незгода са погинулим лицима, чак у 43 саобраћајне незгоде је возач био под утицајем алкохола. Казна за вожњу под утицајем алкохола од 0,3 до 0,8 промила је 50 КМ, ако платите у року од 8 дана то је онда 25 КМ, та казна неће никога одвратити од чињења прекршаја.'', рекао је Милија Радовић, из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.

За све прекршаје прописане су новчане казне, казнени бодови и заштитне мјере у случају тежих прекршаја.

"Најмања новчана казна је 50 КМ и један казнени бод, то су за вожњу под дејством алкохола, затим имамо 100 КМ и 2 бода и мјесец дана забране, затим 400 КМ гдје је забрана управљања до 60 дана и 2 казнена бода. Што се тиче брзине ту су исто новчане казне прописане истим законом. Најмања новчана казна је 50 КМ, 100 КМ и 400 КМ.'', казао је Тихомир Тадић, инспектор за безбједност саобраћаја у ПУ Бањалука.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Срамотна пресуда: Усташки поздрав није прекршај

Проблем је и што су казне утврђене законом из 2006. године и само су неке у међувремену мијењане. Вријеме је за нови закон, поручује струка.

"Неке казне су у међувремену повећаване али значајно нису, крајње је вријеме да се донесе нови закон, да се казне ускладе са казнама земаља из региона и да се предвиде и друге мјере како би одвратили од чињења прекршаја'', рекао је Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.

Стручњаци кажу да се сваке године на путевима искључи преко 20 хиљада возача због вожње под утицајем алкохола.

"Првенствено сматрам да су казне за вожњу у алкохолисаном стању знатно ниже него у региону и да једноставно возачи свјесно ризикују да попију коју чашицу више'', казао је Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке.

rotacija policija rs mup rs

Србија

За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

Алкохол негативно утиче на психофизичке способности и реакције возача. У периоду празника у већој мјери се конзумира алкохол. Због тога је покренута акција “Лако је алкохол одбити” која траје до краја јануара 2026. године, а циљ кампање је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење броја возача који у саобраћају учествују под дејством алкохола.

