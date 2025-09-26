Листа без краја! Ово су сви прекршаји Дарка Лазића, почео је прије 12 година

Извор:
Пјевач Дарко Лазић изазвао је тежу саобраћајну несрећу у раним јутарњим сатима 25. септембра, а из аутомобила су морали да га извлаче ватрогасци.
Дарко Лазић је на сву срећу, као и његова супруга, прошао без тежих повреда, што је установљено чим је одмах пребачен на ВМА, гдје му је указана помоћ и зашивене ране на глави.
Његова немарност још једном је разбјеснела јавност - јер је, нажалост, послије свега опет показао немарност, па чак и изјавио да ће наставити да вози, "јер, па шта, свима може да се деси"...
Најсвежија је она из 2023. године, када је изазвао несрећу, након чега је осуђен и одузета му је дозвола.
Наиме, он је у августа 2023. године, пред Прекршајним судом у Београду осуђен је на новчана казну од 190.000 динара и 10 мјесеци забране управљања возилом, а против њега вођено је чак 15 прекршајних поступака из Закона о безбједности саобраћаја на путевима.
У девет предмета донесено је рјешење о обустави усљед застарелости, док је у четири случаја платио своје казне.
– 27. децембар 2013. – вожња нерегистрованог аутомобила
– 19. март 2015. – прекорачење ограничења брзине у Београду
– 20. април 2015. – вожња под забраном
– 22. мај 2015. – вожња под забраном– 7. јул 2015. – вожња под забраном
– 11. август 2016. – непрописно паркирање у Београду
– 22. новембар 2016. – прекорачење брзине у Умчарима и вожња без дозволе
– 26. новембар 2016. – непрописно паркирање на аеродрому у Београду
– 7. децембар 2016. – није хтио да каже ко је возио ауто регистрован на његово име у тренутку када је прошао на црвено свјетло на семафору. Кажњен је са 15.000 динара
– 18. децембар 2017. – непрописно паркирање у Београду
– 17. април 2018. – вожња без дозволе и прекорачење брзине
– 23. октобар 2018. – пријава због прекорачења брзине и вожње без дозволе
– 28. март 2020. – кршење полицијског часа, вожња без возачке дозволе
– 29. април 2020. – вожња без возачке дозволе
Иначе, Дарко Лазић је 23. октобра 2018. године имао удес на путу Суботица – Брестач који га је умало коштао живота. Тада је више од мјесец дана био у болници и извађена му је слезина.
(Телеграф)
