Листа без краја! Ово су сви прекршаји Дарка Лазића, почео је прије 12 година

26.09.2025

07:55

Пјевач Дарко Лазић изазвао је тежу саобраћајну несрећу у раним јутарњим сатима 25. септембра, а из аутомобила су морали да га извлаче ватрогасци.

Дарко Лазић је на сву срећу, као и његова супруга, прошао без тежих повреда, што је установљено чим је одмах пребачен на ВМА, гдје му је указана помоћ и зашивене ране на глави.

Његова немарност још једном је разбјеснела јавност - јер је, нажалост, послије свега опет показао немарност, па чак и изјавио да ће наставити да вози, "јер, па шта, свима може да се деси"...

Сцена

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило

Рекордер по броју прекршајних пријава, возио без важеће дозволе

Најсвежија је она из 2023. године, када је изазвао несрећу, након чега је осуђен и одузета му је дозвола.

Наиме, он је у августа 2023. године, пред Прекршајним судом у Београду осуђен је на новчана казну од 190.000 динара и 10 мјесеци забране управљања возилом, а против њега вођено је чак 15 прекршајних поступака из Закона о безбједности саобраћаја на путевима.

У девет предмета донесено је рјешење о обустави усљед застарелости, док је у четири случаја платио своје казне.

Прекршаји

– 27. децембар 2013. – вожња нерегистрованог аутомобила

– 19. март 2015. – прекорачење ограничења брзине у Београду

– 20. април 2015. – вожња под забраном

– 22. мај 2015. – вожња под забраном– 7. јул 2015. – вожња под забраном

– 11. август 2016. – непрописно паркирање у Београду

– 22. новембар 2016. – прекорачење брзине у Умчарима и вожња без дозволе

– 26. новембар 2016. – непрописно паркирање на аеродрому у Београду

– 7. децембар 2016. – није хтио да каже ко је возио ауто регистрован на његово име у тренутку када је прошао на црвено свјетло на семафору. Кажњен је са 15.000 динара

– 18. децембар 2017. – непрописно паркирање у Београду

– 17. април 2018. – вожња без дозволе и прекорачење брзине

– 23. октобар 2018. – пријава због прекорачења брзине и вожње без дозволе

– 28. март 2020. – кршење полицијског часа, вожња без возачке дозволе

– 29. април 2020. – вожња без возачке дозволе

Иначе, Дарко Лазић је 23. октобра 2018. године имао удес на путу Суботица – Брестач који га је умало коштао живота. Тада је више од мјесец дана био у болници и извађена му је слезина.

(Телеграф)

Дарко Лазић

Саобраћајна несрећа

удес

