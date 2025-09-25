Огласио се Дарко Лазић након саобраћајне несреће: "Хвала Богу, преживјели смо"

25.09.2025
Пјевач Дарко Лазић доживио је ноћас тешку саобраћајну незгоду на аутопуту код Генекса, док је у аутомобилу са њим била и његова супруга Катарина.
Пјевач се први пут огласио за медије и открио како је до несреће дошло.
''Изгубио сам контролу, видим да су сви пренијели да сам био у алкохолисаном стању, и спомињу се недозвољене супстанце. Ја имам све налазе из болнице. Хвала Богу, ником ништа, преживјели смо. Моја супруга је добро, ја сам добио повреде главе, ништа страшно. Падала је киша, занијело ме је ауто, ударио сам у аутобус. Нико није био у аутобусу, нико није повријеђен, сви смо живи и здрави. Није било ни прекорачење брзине, идемо даље'', рекао је Дарко.
Додао је да га је највише бринуло стање његове супруге:
''Нас су раздвојили у једном тренутку, ја сам био у несвјесном стању, али ја се тога не сјећам. Јако ми је драго што су органи реда одреаговали брзо, као и Хитна помоћ. Видио сам да је нема поред мене, одмах сам питао да ли је она добро'', рекао је Лазић и наставио:
''Ја само знам када сам дошао у болницу и када сам видио себе у огледалу и да ми је глава поцијепана, доктор ми је рекао да није толико страшно колико је могло да буде. Имам 15 копчи, али морам да напоменем да алкохола и недозвољених супстанци нема'', рекао је Лазић.
Дарко и Катарина враћали су се са промоције нове пјесме њене сестре Тијане Матић када је дошло до несреће. Само неколико сати раније, били су у веселом друштву - са Тијаном, као и Дарковом бившом супругом Аном Севић и њеним мужем Данијелом.
''Ми смо фамилија, Ана Севић, Данијел, Каћа, ја, кума Андреана Чекић, Каћине сестре. Ми смо нормални људи, јако се лијепо дружимо, сви смо срећни. На вашару је било дивно. Шабачки вашар је традиција, то је нешто посебно и другачије. Од малих ногу идем на вашар'', рекао је Дарко, а онда открио да постоји могућност да им Ана крсти друго дијете, ако добију.
''Ана Севић ће бити кума сљедећем дјетету, ако Бог да, што да не'', додала је Катарина.
