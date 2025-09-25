Драгана Мирковић цјелокупну зараду од концерта донира у хуманитарне сврхе

25.09.2025
На Фејсбук страници удружења Помози.ба открили су да је звијезда народне музике Драгана Мирковић цјелокупну зараду од концерта у Сарајеву одлучила донирати у хуманитарне сврхе.
"Једна од највећих музичких звијезда Балкана, Драгана Мирковић, показала је још једном своју огромну хуманост. Цјелокупан хонорар од концерта који ће се одржати 27. септембра у дворани Зетра у Сарајеву, одлучила је донирати у хуманитарне сврхе", навели су у објави.
Открили су како је већ уплатила 20.000 КМ у Фонд за лијечења Удружења Помози.ба, те напомињу: "Још једном је доказала да њена емпатија и љубав према људима надилазе све границе".
Истакнули су да је Драгана и раније, током великих поплава, била уз наш народ, а "сада наставља својим дјелима инспирисати и помагати онима којима је помоћ најпотребнија".
"Хвала Драгани, јер својим дјелима враћа вјеру у хуманост и заједништво", поручили су из Помози.ба.
Подсјетимо, Мирковић ће у суботу 27. септембра наступити у сарајевској Зетри, а претходно је казала како се овом наступу јако радује те да је посебно везана за Сарајево и Босну и Херцеговину.
