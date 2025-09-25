Logo

Александра Пријовић добила поклон који вриједи као просјечан стан

25.09.2025

14:13

Александра Пријовић добила поклон који вриједи као просјечан стан
Фото: YouTube/Screenshot

Александра Пријовић је прије неколико дана прославила 30. рођендан, а медији открили су и да је за рођендан од супруга Филипа Живојиновића добила скупоцјени поклон - Cartier огрлицу од 130.000 евра.

Пјевачица је на друштвеним мрежама подијелила и како је прославила рођендан, а на једној фотографији је у загрљају супруга. Живојиновић јој је за ову прилику одлучио поклонити огрлицу коју је хтјела купити након порода.

Ријеч је о комаду луксузног бренда Cartier украшеног са 162 дијаманта који кошта 130.000 евра.

Ради подсјећања, српска пјевачица се породила почетком овог мјесеца, а родила је кћерку којој су дали име Ариа.

Секс

Љубав и секс

Сексолог открива како да реагујете када му се деси кикс у кревету: "Не, душо, није до тебе"

Медији су објавили да се регионална музичка звијезда породила у једној приватној клиници, и да је пород добро прошао те да се мајка и беба осјећају добро.

"Пород је прошао у најбољем реду, а мама и беба се осећају добро. Александра је послије порода пребачена у апартман, а кћеркицу ће ускоро видјети и поносни тата. Ипак, онај који највише ишчекује новог члана је мали Александар па ће у наредним сатима и он упознати сестру", навели су.

Александра и Филип постали су родитељи прије шест година када је пјевачица родила дјечака Александра. Такође, пјевачица је раније истакла да би вољела да прошири породицу, али и да је њен сан да добије кћерку.

