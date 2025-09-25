Logo

Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

Аутор:

Огњен Матавуљ

25.09.2025

17:03

Коментари:

0
Фото: АТВ

Мушкарац (44) из околине Градишке ухапшен је због стравичног случаја педофилије у којем је жртва дијете млађе од 10 година, сазнаје АТВ.

Монструозни случај откривен је прије два дана у једном селу у околини Градишке.

Осумњичени, који је у сродству са жртвом, убрзо је ухапшен и спроведен на криминалистичку обраду. Сумња да дијете није било једина жртва, а још се испитују околности у вези са другом жртвом.

Осумњичени је уз извјештај предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци које је, послије испитивања затражило да му одреди једномјесечни притвор због сумње да је починио кривично дјело обљубе над дјететом млађим од 15 година.

О приједлогу за притвор одлучиваће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

Ради заштите малољетне жртве у тужилаштву и полицији нису жељели да откривају било какве информације о овом монструозном случају.

