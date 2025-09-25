Претресена кућа убице Зорана Гргића - погледајте шта је пронађено

Извор:
25.09.2025
Мушкарац, 33-годишњак, који је осумњичен за убиство Зорана Гргића код Славонског Брода јутрос је доведен у Жупанијско државно тужилаштво, гдје се, као и претходног дана у полицији, бранио ћутањем.
Његов адвокат Зоран Матаић потврдио је да је “завршено прво испитивање.
"На терет му се ставља убиство и неовлаштена производња и промет дрога. Бранио се ћутањем и није одговарао на питања. Ишчекујемо доношење рјешења истрага и претрагу мобитела жртве и вјерујем да ће то довести до мотива", рекао је.
Свједоци су тврдили да су се двојица мушкарца цијели дан дружила на оближњем излетишту Љескове воде. Нешто иза 18 сати, убица је на путу у Шушњевцима препријечио својим возилом пут мушкарцу, изашао из аута и упуцао мушкарца који је стао са својим возилом. Полиција је двојицу мушкараца у доби од 25 и 39 година, који су такође били приведени, пустила након што је утврђено да нису повезани с кривичним дјелом.
Полиција је обавила претрес дома и просторија које користи осумњичени. Тамо су пронашли готово 14 килограма марихуане, 6 биљака индијске конопље те опрема за узгој наведених биљака.
“Надаље, претрагом на другој локацији, пронађено је и одузето 7,7 килограма дроге марихуане те оружје: 6 ручних бомби М79, М754, једна импровизована ручна бомба, 2,3 килограма привредног експлозива, 0,5 грама експлозива ТНТ, 0,9 килограма експлозива витезит, 6 метара спорогорећег штапина, кубура ручне израде, 4 спремника за аутоматско оружје, 500 комада разне муниције и 4 тромблонска метка”, наводи полиција.
Подсјетимо, убијени Зоран Гргић био је познат у бродском крају. Био је члан Вијећа за грађански надзор сигурносно-обавјештајних агенција и повремени колумниста.
Гргић се активно залагао за права политичких затвореника. Сматрао је да они представљају “савјест човјечанства” те да имају обавезу борити се за праведнији друштвени поредак. Био је заговорник повратка војног рока.
