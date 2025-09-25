Logo

Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу

Извор:

СРНА

25.09.2025

16:04

Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу
Фото: Unsplash/pariwat pannium

Цијена кафе на међународним берзама нагло је скочила због ефекта царина које су САД увеле Бразилу, показују подаци са берзи.

Сорта арабика за испоруке у децембру поскупјела је за 5,03 одсто, а сорта робуста за испоруке у новембру скупља је за 2,45 одсто.

kobasice screenshot youtube

Друштво

Колико дуго свињска куга може остати у кобасицама и залеђеном месу

Царине од 50 одсто које су САД увеле на робу из Бразила довеле су до наглог смањења залиха у другим земљама које извозе ову културу.

Глобалне залихе арабике пале су на најнижи ниво у посљедњих 17,5 мјесеци, а залихе робусте најмање су у претходна два мјесеца, преноси пословни портал Барчарт.

Амерички купци поништавају нове уговоре за набавку бразилских зрна кафе због високе царине. То је изазвало поремећаје у набавци из других земаља, пошто је трећина сирове кафе коју увозе САД долазила из Бразила.

Собне биљке

Савјети

Када је право вријеме да цвијеће унесете у кућу и спасите га од мраза?

Аналитичари сматрају да би у наредном периоду могло да дође до пада цијене кафе због кишних падавина у Бразилу које ублажавају суве услове и очекиваног раста производње у Вијетнаму за шест одсто у односу на прошлу годину.

