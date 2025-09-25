Финансијски гуру подијелио тајну успјеха: Ево како да увијек имате новца

25.09.2025
Џонатан Клементс, дугогодишњи колумниста Wall Street Journal-а и један од најзаслужнијих за популаризацију индексних фондова међу обичним инвеститорима, преминуо је у 62. години након што му је прошле године дијагностикован карцином.
Клементс је често писао о личним финансијама и једноставно објашњавао сложене теме, често уз дозу бритког хумора. Био је познат по спремности да раскринка заблуде финансијског свијета, посебно оне везане за ловљење краткорочних тржишних трендова.
У својим књигама и колумнама оставио је низ мисли које су постале својеврсни водичи за живот и новац. Сматрао је да млади не треба да слиједе снове по сваку цијену, већ да се прво посвете финансијској сигурности.
“Кад разговарам са студентима, не кажем им да слиједе своје снове. Умјесто тога кажем им да се усредсреде на то да зараде и уштеде новац,” написао је у књизи ''How To Think About Money'' из 2016. године. Вјеровао је да се страст и испуњење у послу могу тражити и касније, када је финансијска основа већ чврста, пише New York Times.
Клементс је често наглашавао важност избјегавања губитака. Упозоравао је на превисоке накнаде, скривене трошкове и лоше управљање ризицима, јер управо они највише умањују дугорочне приносе.
Велики нагласак стављао је и на стрпљење.
“Порески систем је сложен тако да награђује штедише,” истакао је у књизи ''The Little Book of Main Street Money''.
Подсјећао је на погодности дугорочне штедње кроз пензионе планове, образовне фондове или здравствене рачуне, који могу донијети значајне пореске олакшице и сигурност у каснијим годинама.
И када је ријеч о животу, Клементс је заговарао активност и учествовање.
“Желите ли више да уживате у животу? Спустите даљински, полако се удаљите од телевизора и учините нешто гдје сте учесник, а не посматрач,” написао је у књизи ''From Here to Financial Happiness''.
Сматрао је да људи нису створени за беспослицу, већ за напредак и испуњење. Зато је и пензију видио као прилику за наставак стварања – овај пут без бриге о плати.
У свом посљедњем тексту, објављеном постхумно на његовом сајту Humbledollar.com, Клементс је оставио личну поруку. Споменуо је двије столице испред своје куће у Филаделфији и написао: “Надам се да ће породица и пролазници понекад застати и испричати ми шта сам пропустио.”
