УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Језиво вршњачко насиље: Дјевојчице претукле другарицу, дјечак све снимао

Блиц

25.09.2025

16:51

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Језиво вршњачко насиље: Дјевојчице претукле другарицу, дјечак све снимао
Фото: Pixabay

Дјевојчицу из Зајечара, која је жртва бруталног вршњачког насиља, од њене куће па до гробља довео је друг, а ту су је сачекале двије дјевојчице које су је претукле.

Тај дјечак је онај који све вријеме и снима иживљавања двије дјевојчице над заједничком другарицом.

Оно што је за сада познато је да је дјевојчица која је претрпјела насиље ученица основне школе у овом граду, а да су њу напале друге двије дјевојчице, од којих је једна такође ученица основне школе, а друга ученица средње школе (имена школа познати редакцији постала ''Блиц'').

Лабубу лутке

Свијет

Родитељи упозорени због ових Лабубу луткица: Садрже опасне хемикалије

Тренутно није познато када се све ово тачно догодило и у каквом је здравственом стању претучена дјевојчица.

Није тачно познато ни када је снимак настао, односно када дјевојчица претучена. Једни кажу да се то десило у понедјељак, а други прошле недјеље. У сваком случају, снимак је почео да је постао виралан ових дана.

“Што сте је толико убиле, жалосна”

– Ма хајде, два минута снимам. Ја ћу да престанем да снимам. Има форе још – јао, јао! Доста бре, брате уби је, бјежи бре. Што сте је толико убиле, жалосна – чује се на снимку глас дјечака који је снимао како туку дјевојчицу.

Како се види на снимку, двије дјевојчице насилнице жртву држе за руке и питају је “је л’ ти мене лажеш”.

Напад је почео увртањем руке жртви, у једном тренутку дјевојчице су кренуле да је ударају песницама по лицу, да би је потом обориле на тло и шутирале ногама по лицу.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Русија ће ускоро производити плутајуће нуклеарне електране

Након тога оборена је на земљу, и услиједили су ударци ногама и гажење по глави.

Снимак се муњевито проширио друштвеним мрежама, изазивајући талас забринутости не само међу Зајечарцима, већ и широм Србије.

Огласило се Тужилаштво

Више јавно тужилаштво у Зајечару саопштило је да су идентификоване дјевојчице које су брутално претукле вршњакињу у Зајечару. Они су истакли да ће бити предузете мјере у складу са годинама учесника у овом инциденту.

Из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару навели су да су упознати са снимком на ком се види насиље међу дјевојчицама и да је наложено полицији да прикупи потребна обавјештења и поднесе кривичну пријаву против једне малољетнице која на снимку врши насиље.

Darko Lazic

Сцена

Огласио се Дарко Лазић након несреће: И даље ћу возити

Како је наведено, друга дјевојчица са снимка нема навршених 14 година, па ће у њеном случају бити предложено надлежном Центру за социјални рад да предузме мјере из своје надлежности, додаје се у саопштењу које је потписао главни јавни тужилац Миодраг Цановић.

Подсјетимо, на снимку који је објављен на Блиц ТВ, виде се двије дјевојчице које брутално пребијају трећу, док све то снима један младић.

вршњачко насиље

