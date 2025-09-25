Путин: Русија ће ускоро производити плутајуће нуклеарне електране

Извор:
Sputnjik
25.09.2025
16:30
Свијет улази у фазу новог технолошког поретка, изјавио је руски предсједник Владимир Путин на отварању Свјетског форума за атомску енергију. Он је истакао да све више земаља види нуклеарну енергију као витални ресурс за развој.
Према његовим ријечима, нуклеарна енергија је у очима јавности све више еколошки прихватљива.
- Русија до 2030. године покренути први у свијету нуклеарни енергетски систем са затвореним горивним циклусом - најавио је Путин.
Руски лидер је истакао да Москва већ гради "дата-центре" у својим електранама.
Потрошња електричне енергије у центрима података ће се више него утростручити у наредној деценији, додао је Путин.
- Русија има потребна знања за цијели ланац изградње нуклеарних електрана. Ускоро ћемо масовно производити плутајуће нуклеарне електране - поручио је Путин.
Према његовим ријечима, земље глобалног Југа и Истока ће све више тежити ка мирнодопској нуклеарној енергији.
Предвиђа се да ће се ресурси уранијума исцрпити до 2090. године, али то би се могло догодити и раније, казао је Путин.
