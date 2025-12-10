Logo
Сретко Ђурковић именован за повјереника Социјалистичке партије Српске у Добоју

Извор:

АТВ

10.12.2025

18:13

Коментари:

0
Сретко Ђурковић именован за повјереника Социјалистичке партије Српске у Добоју
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Социјалистичке партије Српске и министар правде Републике Српске Горан Селак боравио је данас у Добоју, заједно са потпредсједником странке Драгутином Шкребићем, гдје је одржан састанак са Сретком Ђурковићем, угледним привредником и одборником у Скупштини града Добој.

На састанку је званично потврђено да Сретко Ђурковић преузима повјереништво Социјалистичке партије Српске у Добоју. Ради се о човјеку са великим искуством и угледом, што ће, како је наглашено, значајно допринијети даљем јачању организације и теренског рада у овом граду.

Предсједник СПС-а Горан Селак истакао је да Социјалистичка партија Српске свакодневно расте и шири своју мрежу, те да партији приступа све већи број озбиљних и доказаних људи.

„Ово је најбоља потврда да се крећемо у правом смјеру. Настављамо да градимо јединствену, снажну и одговорну политичку организацију у сваком дијелу Републике Српске“, поручио је Селак.

Тагови:

Горан Селак

Doboj

СПС

Коментари (0)
