Сретко Ђурковић именован за повјереника Социјалистичке партије Српске у Добоју

Извор:
АТВ
10.12.2025
18:13
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Српске и министар правде Републике Српске Горан Селак боравио је данас у Добоју, заједно са потпредсједником странке Драгутином Шкребићем, гдје је одржан састанак са Сретком Ђурковићем, угледним привредником и одборником у Скупштини града Добој.
На састанку је званично потврђено да Сретко Ђурковић преузима повјереништво Социјалистичке партије Српске у Добоју. Ради се о човјеку са великим искуством и угледом, што ће, како је наглашено, значајно допринијети даљем јачању организације и теренског рада у овом граду.
Предсједник СПС-а Горан Селак истакао је да Социјалистичка партија Српске свакодневно расте и шири своју мрежу, те да партији приступа све већи број озбиљних и доказаних људи.
„Ово је најбоља потврда да се крећемо у правом смјеру. Настављамо да градимо јединствену, снажну и одговорну политичку организацију у сваком дијелу Републике Српске“, поручио је Селак.
Република Српска
6 д2
Република Српска
6 д1
Република Српска
2 седм1
Република Српска
2 седм1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Тренутно на програму