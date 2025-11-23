Селак извршио грађанску дужност: Очекујем миран и демократски изборни процес

Извор:
Предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак гласао је у бањалучком насељу Шарговац, на бирачком мјесту у Основној школи „Ђура Јакшић“, гдје је истакао да је излазак на биралишта грађанско право и дужност и важан чин у јачању демократских институција Републике Српске.
„Управо сам гласао и тиме испунио своју грађанску обавезу. Очекујем да изборни процес протекне мирно, у најбољем реду и у духу демократских вриједности“, поручио је Селак.
Селак је додао да избори представљају тренутак када грађани својим гласом одлучују о правцу Републике Српске и о њеним институција.
„Као предсједник Социјалистичке партије Српске, истичем да су избори важан тренутак за институције и за даљи демократски развој Републике Српске“, нагласио је Селак.
Селак је позвао све грађане да искористе своје демократско право и да изађу на изборе.
