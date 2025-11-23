Стижу први подаци о излазности

23.11.2025
На подручју општине Источни Стари Град до 11.00 часова гласало је 11,21 одсто од 1.084 регистрована бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Немања Николић.
Николић је додао да се избори одвијају без проблема, укључујући и бирачко мјесто на Брусу, на Требевићу, гдје јутрос у вријеме отварања биралишта није било електричне енергије.
На подручју општине Источни Стари Град отворена су четири редовна бирачка мјеста за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
У Петровцу/Дринићу до 11.00 часова гласала су 74 бирача или 6,38 одсто уписаних у бирачки списак, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Бојан Ћулибрк.
Он је навео да нема потешкоћа у досадашњем дијелу изборног дана и да процес функционише несметано.
У Петровцу/Дринићу гласа се на два бирачка мјеста, а број регистрованих грађана с правом гласа је 1.160, док је 15 грађана пријављено за гласање путем поште.
У Оштрој Луци је до 11.00 часова гласало 238 грађана или 5,79 одсто уписаних у бирачки списак, изјавила је предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Ивана Ђукић.
Она је навела да нема већих проблема, да су путеви проходни и да су три бирачка мјеста и даље без струје.
У Оштрој Луци гласа се на седам бирачких мјеста и уз један мобилни тим, а на бирачком списку је 4.110 регистрованих лица с правом гласа.
На шамачком подручју су до 11.00 часова на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласала 1.554 бирача или 10,32 одсто, а гласање протиче без проблема и гужве, изјавила је Срни Општинске изборне комисије (ОИК) Шамац Ружица Мокрић.
Према ријечима Мокрићеве, највећа излазност је до сада у Мјесној заједници Шкарић, гдје је гласало 24,46 одсто бирача, а најмања на бирачком мјесту Обудовац два, гдје још нико није изашао да гласа.
Она је подсјетила да се гласање одвија на 26 бирачких мјеста, право гласа има 15.359 бирача, а организована су и три мобилна тима. Путем поште бирачко право гласа има 1.048 лица.
Излазност бирача у Бијељини до 9.45 часова је 4,08 одсто и мања је него на претходним изборима када је била седам одсто, рекла је предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Дијана Савић Божић.
Божићева је навела да се већа излазност, уобичајено, очекује у послијеподневним и вечерњим часовима.
"За сада све тече како треба, немамо ниједан проблем ни приговор", изјавила је новинарима Божићева која је посетила тридесетак бирачких мјеста.
У општини Рогатица до 11.00 часова изашло је 13,40 одсто бирача, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Неда Обрадовић.
Обрадовићева је рекла да још није стабилизовано напајање електричном енергијом на четири бирачка мјеста, али да то не ремети изборни процес.
За бираче на подручју Рогатице отворено је 20 бирачких мјеста, ту су и два мобилна тима, а право гласа има 8.631 бирач који ће до 19.00 часова моћи да гласају за једног од шест кандидата.
У Милићима је на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 10.00 часова гласало 997 бирача или 12,23 одсто, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Мирко Савић.
Савић је додао да се већа излазност очекује у послијеподневним и вечерњим часовима, што се показало на претходним изборима.
Он је напоменуо да гласање протиче без тешкоћа на свих 14 редовних бирачких мјеста, као и на бирачком мјесту у Средњошколском центру за гласање на непотврђеним бирачким листићима.
Савић је истакао да без проблема раде и два мобилна тима обезбијеђена за грађане који због болести не могу изаћи на бирачко мјесто.
На бирачким мјестима за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у општини Источна Илиџа до 11.00 часова гласала су 1.942 бирача или 14,19 одсто уписаних у бирачки списак, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Александар Ристић.
У Источној Илиџи за 13.683 бирача отворена су 24 редовна бирачка мјеста, а формирана су и четири мобилна тима за данашње изборе.
До 11.00 часова у Источном Новом Сарајеву гласало је 1.147 бирача, односно 9,47 одсто, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Мира Шкрба Томић.
Она је додала да се изборни процес одвија без проблема.
Право гласа у овој општини има 12.136 бирача.
У општини Братунац до 11.00 часова на биралишта је изашло 1.018 бирача или 5,71 одсто од укупно 19.128 уписаних у бирачки списак, речено је Срни у Општинској изборној комисији (ОИК).
У овај број урачунати су и гласови које је прикупио мобилни тим.
Члан Општинске изборне комисије у Братунцу Ивана Милановић рекла је да се избори одржавају на 32 бирачка мјеста, а протичу без тешкоћа и икаквих примједби.
Милановићева је истакла да је бирачки процес почео на вријеме и да се одвија по плану.
У општини Пале на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 10,36 одсто уписаних у бирачки списак, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Предраг Слијепчевић.
Он је прецизирао да је од 19.970 бирача до 11.00 часова гласало њих 2.068.
Слијепчевић је додао да повремено нестаје струје на бирачким мјестима у Кадином Селу и на Јасику, али да се изборни процес одвија редовно.
У општини Пале гласање је организовано на 38 редовних бирачких мјеста, а формирана су и два мобилна тима.
Гласање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Фочи протиче мирно и без проблема, а излазност у првим часовима је знатно мања него на редовним изборима, рекли су предсједници бирачких одбора.
На три бирачка мјеста у мјесној заједници Горње Поље уписано је 2.396 бирача, а у прва два часа гласало је стотинак бирача, односно око четири одсто.
– Слабија је излазност, нема никаквих проблема, све је уредно – рекао је предсједник Бирачког одбора Горње Поље, Филип Перишић.
Од 1.788 бирача регистрованих на три бирачка мјеста у Душанову, у прва два часа гласало је 46, а од 1.427 бирача на два мјеста у Лазареву право гласа искористило је њих 45.
На бирачком мјесту „Миљевина један“ регистровано је 830 бирача, а до 9.00 часова право гласа искористила су 32 грађанина, потврдио је предсједник Бирачког одбора Немања Аврам.
На бирачком мјесту „Миљевина два“ излазност је знатно мања. Од 247 регистрованих бирача право гласа, до 9.30 часова, искористио је само један бирач, потврдио је предсједник бирачког одбора Дејан Петровић.
У Фочи се гласа на 27 редовних бирачких мјеста, а право гласа има 16.241 бирач.
У Приједору је до 11.00 часова гласало 5.895 грађана или 6,89 одсто уписаних у бирачки списак, изјавио је предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Жељко Шкондрић.
Шкондрић је навео да је највећа излазност у Горњој Омарској и износи више од 13 одсто, а најмања на једном бирачком мјесту на Хамбаринама са 1,11 одсто.
"Што се тиче мобилне телефоније, ти кварови су отклоњени. Ради се још на отклањању кварова електромреже", рекао је Шкондрић на конференцији за новинаре.
Он је нагласио да је успостављено напајање струјом у Љубији, Љескарама и Волару, а да ће према информацијама из "Електродистрибуције" до 14.00 часова бити успостављено и напајање у Камичанима, Бабићима и Ламовитој.
"Тамо имамо пет-шест бирачких мјеста", додао је Шкондрић.
За гласање у Приједору на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској регистровано је око 85.000 грађана, гласа се на 129 редовних бирачких мјеста и уз два мобилна тима.
На подручју Лопара до 11.00 часова гласало је 1.640 бирача, односно 13,95 одсто, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Давор Вићић.
Према његовим ријечима, до сада изборни дан протиче мирно и без примједби.
Због јучерашњег невремена велики дио подручја општине Лопаре нема струје.
Право гласа на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Лопарама има 11.759 грађана на редовним бирачким мјестима, док су за гласање путем поште пријављена 502 бирача.
На терену раде два мобилна тима, а изборни процес надгледа 40 посматрача.
Наредни пресјек излазности најављен је за 15.00 часова.
У Лакташима је до 11.00 часова гласало 15 одсто од 33.626 регистрованих бирача, изјавила је Срни предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Гордана Нишић.
"Све тече регуларно, није пријављен ниједан проблем. Надамо се да ће тако остати до краја", навела је Нишићева.
У Лакташима има 49 редовних бирачких мјеста и пет мобилних тимова.
